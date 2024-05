Marco van Basten ziet 'vreemde gang van zaken' rond Van 't Schip bij Ajax

Marco van Basten denkt dat John van ’t Schip graag door had gewild als trainer van Ajax, zo vertelt eerstgenoemde maandagavond bij Rondo. De oud-spits had bovendien liever gezien dat de Amsterdammers Van ’t Schip op zijn post hadden gelaten zolang er geen andere trainer is gevonden. Opvallend, daar Ajax met Francesco Farioli al zo goed als zeker een nieuwe trainer voor komend seizoen binnen heeft.

Zondagavond werd bekend dat Van ’t Schip deel uit gaat maken van een voetbaldriehoek met technisch directeur Alex Kroes en de nieuwe trainer van Ajax. In eerste instantie zou de afzwaaiende coach de rol van head of coaching krijgen, maar dat wordt niet langer zijn officiële functie. Wat wél de officiële titel van de vertrekkende interim-trainer wordt, is vooralsnog onduidelijk.

Wel heeft de club helder dat Van ‘t Schip dus een functie in het technisch hart van Ajax krijgt. Hij wordt belangrijk bij het beoordelen van spelers van buitenaf én van de jeugdopleiding.

Volgens De Telegraaf zal zijn mening ‘zwaar wegen’ tijdens het beslissingsproces om een speler wel of niet mee te laten draaien bij Ajax 1. Eerder bepaalde onder meer Dennis Bergkamp of een speler uit de jeugd bij Ajax 1 terecht kon.

’Vreemde gang van zaken’

Van Basten keek op van het nieuws dat Van ’t Schip dus verdergaat in een andere rol binnen de club. “Ik vind het jammer. John had het naar zijn zin. Ik denk dat John graag door had willen gaan, maar ze hebben die afspraak gemaakt. Ik zou zeggen: zolang je geen andere goede trainer hebt gevonden, houd John dan in ieder geval daar en ga kijken wat je nog kan doen.”

“Ze hebben al gelijk gezegd dat hij verdergaat in die positie. Nu zijn ze op zoek naar een andere trainer. Je hoort wel wat namen, maar ik vind het een beetje een vreemde gang van zaken.”

