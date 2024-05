Ex-PSV'er en 46-voudig international van Oranje overweegt te stoppen

Kevin Strootman overweegt om deze zomer te stoppen met voetbal. De inmiddels 34-jarige middenvelder van Genoa laat in gesprek met DAZN weten dat hij ‘meer en meer’ moet geven om zich niet slecht te voelen en om top te blijven. “Als ik een bepaald niveau niet meer kan halen, dan stop ik misschien wel”, aldus de 46-voudig international van het Nederlands elftal.

Strootman speelde zondagavond met Genoa tegen AS Roma (1-0 nederlaag) en na afloop sprak de linkspoot met Daniele De Rossi, met wie hij jarenlang samenspeelde bij de Romeinen. De trainer van de thuisploeg zei dat Strootman naar de Curva Sud moest gaan, de plek waar de fanatieke aanhang zit.

De harde kern van Roma liet blijken Strootman allesbehalve vergeten te zijn. De spelmaker speelde tussen 2013 en 2018 immers 131 wedstrijden voor de Italianen. Strootman vertelt dat zijn ontvangst in Stadio Olimpico hem goed deed. “Misschien was die ronde een beetje overdreven, maar ik werd er emotioneel van om gedag te zeggen tegen de fans die me altijd hebben gesteund.”

“Voor mij als Nederlander was dat extra bijzonder.” Strootman vertelt dat zijn broer zondag speciaal naar Rome was gevlogen om bij de wedstrijd te kunnen zijn. “Ik kon toen ik hier speelde niet altijd mijn beste beentje voorzetten door blessures, maar de fans hebben mij altijd gesteund.”

“Ik krijg nog altijd berichten en mis Roma nog steeds. Het waren de beste jaren van mijn carrière. De afgelopen seizoenen was ik een kapotte wasmachine, maar ik probeer altijd alles te geven.” Strootman weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Het contract van de in Ridderkerk geboren spelverdeler loopt eind volgende maand af.

Vorig jaar was Strootman nog in beeld bij Sparta Rotterdam, maar besloot hij om bij Genoa te blijven. Nu hangt hij zijn voetbalschoenen misschien wel aan de wilgen. “Als je steeds minder wedstrijden speelt en je niveau een beetje daalt, dan is wat je in de kleedkamer zegt ook minder waard. Ik moet meer en meer geven om me niet slecht te voelen en om top te blijven.”

Strootman vertelt dat hij in de zomer een beslissing gaat nemen over zijn toekomst als profvoetballer. “Als ik een bepaald niveau niet meer kan halen, dan stop ik misschien wel.” De linkspoot, die in 2013 voor 17,5 miljoen euro van PSV naar Roma vertrok, speelde ook nog bij Olympique Marseille en Cagliari. Dit seizoen kwam hij tot 28 wedstrijden in dienst van Genoa.

