Ajax accepteert 40 miljoen euro voor Mohammed Kudus

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 20:05 • Laatste update: 22:23

Ajax heeft een principeakkoord bereikt met Brighton & Hove Albion over een transfer voor Mohammed Kudus, zo meldt The Athletic. De Amsterdammers zouden daarbij ongeveer veertig miljoen euro ontvangen. De 23-jarige Ghanees zelf is ook dicht bij een persoonlijk akkoord met Brighton.

Kudus kan bij Brighton worden gezien als de opvolger van Alexis Mac Allister. De Argentijnse wereldkampioen liet Brighton deze zomer achter zich voor een avontuur bij Liverpool. De transfer van Kudus naar Brighton werd eerder door Fabrizio Romano bestempeld als 'geen gemakkelijke opgave'. Brighton schudt het eveneens geïnteresseerde Chelsea af. Ook Arsenal had Kudus op een shortlist staan, maar the Gunners werden deze zomer niet concreet.

Kudus was met name in de eerste seizoenshelft van Ajax één van de lichtpuntjes. De spelmaker maakte belangrijke treffers voor de Amsterdammers, die onder toenmalig trainer Alfred Schreuder kwakkelden. In de tweede seizoenshelft was Kudus minder dominant aanwezig, nadat hij wel een prima WK kende met Ghana. Kudus is echter altijd goed in de markt blijven liggen en werd eerder al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar de Premier League.

Na drie seizoenen bij Ajax wilde Kudus een stap maken, zo liet hij intern duidelijk doorschemeren. Vorig jaar zag de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder een transfer naar Everton op het laatste moment afketsen. Met zijn overgang naar Brighton komt Kudus terecht bij een van de revelaties van het afgelopen seizoen in de Premier League. De club eindigde na een uitstekend seizoen als zesde. Daarmee plaatste de club zich voor het eerst in zijn geschiedenis voor de Europa League. Kudus komt op voorspraak van manager Roberto De Zerbi, die de Afrikaan bestempelde tot topdoelwit.