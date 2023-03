V/d Vaart: ‘Tekent hij in Nederland, staat hij binnen drie maanden in Oranje'

Woensdag, 22 maart 2023 om 07:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:49

Rafael van der Vaart is kritisch op zichzelf als analist én op bondscoach Ronald Koeman. In zijn column voor De Telegraaf breekt Van der Vaart een lans voor Jerdy Schouten. De voormalig Oranje-international noemt de middenvelder van Bologna ‘een pareltje’ die door zijn overstap naar de Serie A uit beeld is geraakt.

Schouten behoorde niet eens tot de voorselectie van Koeman voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Frankrijk en Gibraltar. In tegenstelling tot Schouten, zit Mats Wieffer wel bij de selectie van Oranje. De middenvelder kan komende vrijdag tegen les Bleus zijn debuut maken. “Ongetwijfeld zal Koeman Wieffer ook wel wat minuten geven. Maar dat is vooral gebaseerd op het feit dat een speler als Wieffer bij Feyenoord elke week zichtbaar is”, schrijft Van der Vaart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De columnist stipt aan dat er in het buitenland Nederlandse voetballers actief zijn die ‘we met z’n allen’ nauwelijks goed beoordelen. “Daarmee geef ik ook kritiek op mijzelf als analist, want ik heb me erop betrapt dat ik ook geneigd ben om naar spelers in de Eredivisie te kijken in plaats van naar spelers die bij gerenommeerde clubs in de Serie A of de Bundesliga voetballen.”

Als voorbeeld haalt Van der Vaart de 26-jarige Schouten aan. “Hij speelt bij Bologna echt de pannen van het dak. Die hoort bij de drie middenvelders met de beste statistieken in de Serie A. Ik heb Schouten in zijn tijd bij Excelsior al een pareltje genoemd. Maar dan gaat hij naar Italië en dan verdwijnt hij uit beeld." Van der Vaart gelooft dat als Schouten morgen bij AZ, Feyenoord of FC Twente tekent, hij over drie maanden in het Nederlands elftal staat. “Zo werkt het gewoon, maar het is ook een les voor ons als analisten én voor de bondscoach om meer naar dat soort spelers te kijken.”

Schouten speelde zijn eerste en tot nog toe enige interland voor het Nederlands elftal in juni vorig jaar onder Louis van Gaal. De middenvelder debuteerde in Oranje tijdens een Nations League-duel met Wales (1-2 winst). Schouten is dit seizoen weer een vaste waarde bij Bologna. In totaal kwam hij tot 26 officiële duels, waarin hij goed was voor drie assists.