De Telegraaf benoemt met welk bedrag PSV genoegen neemt voor Johan Bakayoko

Johan Bakayoko is bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van PSV, zo concludeert journalist Jeroen Kapteijns in een analyse over de Eindhovense koploper namens De Telegraaf. De ochtendkrant verwacht dat biedingen van 40 à 50 miljoen euro komende zomer genoeg zullen zijn om de twintigjarige buitenspeler los te weken in het Philips Stadion.

Volgens Kapteijns is het de vraag of Bakayoko nog langer in Eindhoven te houden is. “Als er biedingen van 40 à 50 miljoen euro komen, is een transfer lastig te weigeren voor PSV en zal Bakayoko na Donyell Malen, Cody Gakpo en Noni Madueke de volgende vleugelspeler van PSV worden die verkast naar een grote competitie.” Bij PSV ligt Bakayoko nog tot medio 2026 vast.

Kapteijns verwacht verder dat buitenlandse clubs op de deur gaan kloppen voor Olivier Boscagli, Jerdy Schouten en Joey Veerman. Daarbij wordt het vooral lastig om de eerstgenoemde naam binnenboord te houden. “Het contract van Boscagli loopt immers nog maar één jaar door en de Monegask is al vijf jaar actief in Eindhoven.” Volgens Transfermarkt is de 26-jarige Boscagli momenteel 27 miljoen euro waard.

“Als er met hem geen contractverlenging kan worden gesloten, ligt een verkoop deze zomer voor de hand om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij de deur uitloopt”, aldus Kapteijns, die verwacht dat PSV er in eerste instantie alles aan gaat doen om Veerman te behouden. De journalist verwacht dat een zomerse transfer van Schouten ‘onbespreekbaar’ is.

Aankopen

verwacht ook dat technisch directeur Earnest Stewart de transfermarkt zal betreden op zoek naar een verdediger. “Pogingen van PSV om zich te versterken met Davinson Sanchez, Thomas Beelen en Zeno Debast liepen vorig jaar op niks uit en afgelopen winter bleek de komst van Jeremiah St. Juste en Ryan Flamingo niet haalbaar.”

Volgens Kapteijns zijn St. Juste en Flamingo voor komende zomer ‘interessante kandidaten’. Daarnaast noemt hij een aantal eerder gehoorde targets die nog altijd in beeld zijn bij PSV. “De transfervrije Etienne Vaessen van RKC Waalwijk is een kandidaat om het keepersbestand op peil te brengen.”

In de voorhoede komen dezelfde namen ter sprake die de afgelopen dagen al vielen: Couhaib Driouech en Osame Sahraoui. “En zo belooft het weer een interessante transferperiode te worden voor PSV”, sluit Kapteijns zijn transferupdate af.

