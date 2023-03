Giménez prijkt levensgroot op voorpagina en kan De Kuip al na één jaar verlaten

Dinsdag, 21 maart 2023 om 12:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:44

Santiago Giménez staat hoog op het verlanglijstje van Benfica, weet het Portugese Record. De 21-jarige spits van Feyenoord geldt als kandidaat-opvolger voor Gonçalo Ramos, die na dit seizoen mogelijk vertrekt uit het Estádio da Luz. Giménez' verblijf in De Kuip kan zo tot slechts één jaar beperkt blijven.

De zomeraanwinst timmert steeds meer aan de weg in Rotterdam-Zuid. Giménez werd.na zijn transfer langzaam gebracht door trainer Arne Slot en verschijnt de laatste weken steeds vaker op het scoreformulier. Momenteel staat de teller op vijftien treffers in 34 duels over alle competities. Tijdens De Klassieker van afgelopen weekend (2-3 winst) was de Mexicaan nog goed voor de openingstreffer, terwijl hij drie dagen eerder tegen Shakhtar Donetsk (7-1 winst) ook al de brilstand doorbrak.

Abre @Record_Portugal en Portada con el interés del Benfica en Santiago Giménez para reforzar la delantera el próximo verano en caso de salir Gonçalo Ramos. He estado leyendo cositas a @aheredia23 y me ilusiona. Henrique Araújo y Casper Tengstedt también pelearán por ese puesto. pic.twitter.com/y9OQSziynd — Pablo Burrueco (@pabloburru) March 21, 2023

Ook Roger Schmidt kijkt met belangstelling naar Giménez' ontwikkeling. Die belangstelling is dusdanig serieus, dat Record Giménez dinsdag op de voorpagina afbeeldt. De Feyenoorder moet een eventueel vertrek van Ramos opvangen, al twijfelt Benfica ook om Henrique Araújo of Casper Tengstedt voor de leeuwen te gooien. Araújo wordt dit seizoen uitgeleend aan Watford, terwijl Tengstedt onlangs zijn debuut maakte voor o Glorioso.

Een vertrek van Ramos bij Benfica lijkt in ieder geval niet tegen te houden. De 21-jarige Portugees maakte er dit seizoen al zestien in 21 competitieduels en is ook in de Champions League goed op schot. Volgens Fabrizio Romano is onder meer Chelsea in de markt voor Ramos, die naar verluidt een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro heeft. Giménez wordt door Transfermarkt getaxeerd op negen miljoen euro, al zullen clubs waarschijnlijk dieper in de buidel moeten tasten.