Wim Kieft vreest voor Eredivisie-ster: ‘Lucratieve transfer op de tocht’

Een lucratieve transfer van Feyenoord-spits Santiago Gimenez naar het buitenland staat op de tocht, concludeert Wim Kieft na speelronde 28 van de Eredivisie. In zijn wekelijkse column namens De Telegraaf vraagt de Amsterdammer zich hardop af of buitenlandse clubs het nog aandurven met Gimenez. Kieft stelt dat Feyenoord zeker niet meer hoeft te rekenen op 40 à 50 miljoen euro bij een vertrek van de Mexicaan.

Volgens Kieft had het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam maar met één ding te maken. “In Rotterdam hebben ze ondanks de zeperd van PSV in Nijmegen nooit geloofd in het prolongeren van de landstitel en zelfs hield een aantal spelers midweeks zijn benen stil omdat zondag De Klassieker wacht.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Gimenez, die tegen Volendam op scherp stond, ging in het Kras Stadion ook minder voluit volgens Kieft. “Opnieuw kwam de Mexicaan niet tot scoren. Hij kreeg twee grote mogelijkheden. Eentje schoot hij op de keeper en de andere keer raakte hij de bal met zijn hak. Daarmee gaf hij de bal onbedoeld aan Igor Paixão die huizenhoog over schoot.”

Kieft ziet een groter probleem ontstaan in De Kuip. “De directie van Feyenoord zal zich langzamerhand zorgen beginnen te maken over Gimenez met het oog op een lucratieve transfer. Hij staat niet alleen lang droog - zijn gemiddelde valt in het niet bij zijn scoringsdrift in de eerste seizoenshelft - hij is ook nauwelijks betrokken in het spel en bij doelpunten van medespelers.”

Volgens de Amsterdamse analist gaat Gimenez geen 40 tot 50 miljoen euro opleveren. “Al blijft het wat de gek ervoor geeft op de transfermarkt: deze bedragen gaat Feyenoord niet incasseren. Je zal jezelf toch moeten laten zien in Europees verband en dat heeft Gimenez te weinig gedaan. Het is voor clubs uit Spanje een voordeel dat hij Spaanstalig is en international van Mexico, maar die extreme bedragen betaalt de Spaanse subtop niet”, aldus Kieft.

Kieft vraagt zich af of Gimenez komende zomer nog vertrekt bij Feyenoord. De Rotterdammers hoeven de 22-jarige niet per se van de hand te doen, daar hij in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2027 vastligt. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 45 miljoen euro.

Feyenoord betaalde tot dusver 6 miljoen euro voor de diensten van Gimenez. Het Mexicaanse Cruz Azul kan middels bonussen nog iets meer overhouden aan het jeugdproduct van de club. Sinds zijn komst naar Feyenoord is Gimenez van onschatbare waarde geweest voor de regerend landskampioen. Na 82 officiële wedstrijden staat de teller op 47 doelpunten en 8 assists.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties