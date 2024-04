Aad de Mos krijgt Goedemorgen Eredivisie stil: ‘Zijn plafond is Hoffenheim’

Aad de Mos geeft niet bijster hoog op van Santiago Gimenez. De Mos acht de Feyenoord-spits hooguit van het niveau middenmoot Bundesliga, zo zegt hij zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De uitspraken van de analyticus worden aan tafel met veel verbazing ontvangen.

Als De Mos gevraagd wordt waar het plafond van Gimenez ligt, windt hij er geen doekjes om. "Dat is Hoffenheim", aldus de voormalig trainer. '"Het is geen speler die bij United of City mee zou kunnen. Dat denkt iedereen, maar dat is natuurlijk niet zo."

De Mos trekt hij een parallel met Wout Weghorst, die momenteel de spitspositie bij Hoffenheim bekleedt. "Weghorst bij Feyenoord, zet hem neer", zegt De Mos. "Die maakt net zoveel goals als Gimenez." Gimenez heeft er tot nog toe 21 in liggen in 27 competitieduels; Weghorst maakte er namens Hoffenheim vijf in 22 wedstrijden.

De Mos' tafelgenoot Hans Kraay junior is een andere mening toegedaan. "De Gimenez die in vorm is kan echt wel hoger dan Hoffenheim", aldus Kraay jr. Met die uitspraak lijkt laatstgenoemde in elk geval de handen met Real Madrid te kunnen schudden.

Volgens Christian Gimenez, Santiago's vader, informeerde de Koninklijke namelijk onlangs naar de spits. Real zou aan hebben gegeven de Feyenoorder te volgen, maar hem eerst een tussenstap willen laten maken voordat hij eventueel in Madrid neerstrijkt. Daar ontbreekt het Real nog altijd aan een pure, basiswaardige centrumspits. Alleen reserve Joselu kan aangemerkt worden als pure spits.

In elk geval lijkt het waarschijnlijk dat Gimenez komende zomer vertrekt bij Feyenoord. De Rotterdammers stomen in de luwte Ayase Ueda klaar om in de voetsporen van de Mexicaan te treden.

Journalist Süleyman Öztûrk opperde laatst ook de naam van Thijs Dallinga als opvolger van Gimenez. Öztürk ziet in de Toulouse-spits 'een type Klaas-Jan Huntelaar.'

