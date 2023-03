‘Tadic en Kökçü weigeren OneLove-band weer; Ajax en Feyenoord hebben plan’

Maandag, 13 maart 2023 om 07:49 • Tom Rofekamp

Ajax en Feyenoord zijn bezig met een speciale aanvoerdersband voor De Klassieker, weet 1908.nl. Komende speelronde vindt er opnieuw een OneLove-actie plaats in Nederland en zowel Orkun Kökçü als Dusan Tadic ziet het niet zitten om daaraan mee te doen. Daarom liggen er plannen over een aanvoerdersband waar beide captains zich wel achter kunnen scharen.

De KNVB kondigde onlangs aan een nieuwe OneLove-actie te organiseren in het weekend van 17 tot en met 19 maart. Twee dagen later vindt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie plaats, waaromtrent de bond aanvoerders in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stimuleert de speciale OneLove-band te dragen. De vorige OneLove-actie zorgde echter voor flink wat ophef.

In oktober, rondom coming-outdag, bedankte Feyenoord-aanvoerder Kökçü hiervoor. pic.twitter.com/gmaeixL5Bx — NOS Sport (@NOSsport) March 12, 2023

Kökçü weigerde net als Redouan El Yaakoubi (captain Excelsior) de band te dragen. Eerstgenoemde vond de actie niet te rijmen met zijn geloofsovertuigingen, terwijl El Yaakoubi die niet allesomvattend genoeg vond. Tadic bedekte de OneLove-band op zijn beurt onder zijn normale aanvoerdersband. Nu ligt er een alternatief op tafel, weet 1908.nl. Het plan is een band die respect uitdraagt naar iedereen, ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Definitief is het echter nog niet.

Kökçü gaf na afloop van het duel met FC Volendam (2-1) aan sowieso aanvoerder te zullen zijn in De Klassieker. Bij de vorige OneLove-actie droeg Gernot Trauner de band nog om zijn arm. "Ik sta sowieso achter de actie", benadrukte Kökçü tegenover de NOS. "Ik steun dat ook, maar ik heb toch het gevoel dat die OneLove-band om andere redenen in het leven is geroepen. Ik denk dat we daar met Feyenoord iets voor moeten vinden." De KNVB noemt het overigens 'iemands goed recht' als een aanvoerder niet mee besluit te doen aan de actie.