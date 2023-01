‘Bij ontslag Schreuder wil Ajax niet Peter Bosz, maar een buitenlandse trainer’

Maandag, 23 januari 2023 om 20:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:46

Ajax denkt erover om een buitenlandse trainer aan te stellen als opvolger van Alfred Schreuder, zo weet Mike Verweij maandagavond te melden. Tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf worden de positie van de huidige trainer en de kans dat de clubloze Peter Bosz het stokje overneemt bij Ajax besproken. Hoewel Bosz in de ogen van Valentijn Driessen de meest geschikte opvolger is, onthult Verweij dat de voorkeur in Amsterdam uitgaat naar een buitenlander indien Schreuder ontslagen wordt.

“Wie de nieuwe trainer van Ajax moet worden? Peter Bosz is vrij. Ik zou altijd voor Peter Bosz gaan”, stelt Driessen in de podcast van de krant. “Je weet precies wat je in huis haalt en de meeste mensen met wie Bosz eerder problemen had zijn al vertrokken bij Ajax. Ik denk dat hij een goed uithangbord is. Iedereen roept dan wel dat hij nooit wat heeft gewonnen, maar eens moet de eerste keer zijn, toch? Al is hij wel gepromoveerd met Heracles Almelo.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verweij onderbreekt zijn collega en vult hem aan. “De mensen waar Bosz problemen mee had waren Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, maar die zitten er inderdaad niet meer. De belangrijkste man, de algemeen directeur (Edwin van der Sar, red.), die zit er nog. Volgens mij gaat hij Bosz nooit aanstellen. Ik heb begrepen dat, áls Schreuder eruitvliegt, Ajax zich in principe gaat richten op een buitenlandse coach.”

“Het zou de zoveelste fout zijn van het technische duo (Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, red.) als ze voor een buitenlandse trainer gaan”, zo raadt Verweij Ajax af om Bosz te passeren. “Ik zou het krankzinnig vinden als Ajax voorbijgaat aan Peter Bosz als mogelijke nieuwe trainer. Hij heeft in de periode dat er niet zoveel geld werd uitgegeven gewoon de finale van de Europa League bereikt", aldus Verweij.

Driessen weet niet zeker of Ajax daadwerkelijk de focus legt op een buitenlandse oefenmeester, want de journalist vermoedt dat de keuze voor een trainer erg van de situatie zal afhangen. "Ik denk dat ze op allerlei borden schaken. Als ze Peter Bosz willen en hij zegt nee, dan moeten zij ook doorschakelen. Zegt een buitenlandse coach nee, dan moeten zij ook doorschakelen en komen ze misschien weer uit bij een Nederlandse coach", besluit Driessen.