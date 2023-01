Schreuder kreeg twee dagen voor Klassieker een keiharde klap vanuit selectie

Maandag, 23 januari 2023 om 06:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:02

De selectie van Ajax heeft geen vertrouwen meer in de technische staf, weet De Telegraaf. Volgens het dagblad stak de hele spelersgroep haar hand omhoog toen ze bij een bezoek van mental coach Joost Leenders gevraagd werd wie de staf slecht vindt. Namen werden er echter niet genoemd.

Leenders bezocht Ajax afgelopen vrijdag, zoals hij dat al enkele jaren doet bij de Amsterdammers. Dit seizoen zijn de kaarten echter iets anders geschud. Ajax ligt al uit de Champions League en ziet zich na zeventien speelronden op de vijfde plek van de Eredivisie-ranglijst, op vijf punten van koploper Feyenoord. Onder Erik ten Hag was Ajax een stuk soevereiner met onder meer drie landstitels op rij. Het antwoord van de spelersgroep op de vraag van Leenders was dan ook veelzeggend.

Over wie de spelers precies ontevreden zijn, werd echter niet duidelijk. Naast hoofdtrainer Alfred Schreuder bestaat Ajax' technische staf uit assistenten Matthias Kaltenbach en Michael Reiziger, techniektrainer Richard Witschge, keeperstrainer Anton Scheutjens en performance-trainer Alessandro Schoenmakers. De Telegraaf concludeert dat er 'een sneeuwbal aan het rollen is gebracht' die de clubleiding in de Johan Cruijf ArenA in een spagaat brengt. Algemeen directeur Edwin van der Sar en het technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar wilden aanvankelijk in ieder geval Schreuder minimaal tot het einde van het seizoen de kans geven, maar twijfelen nu.

Schreuder lijkt zichzelf zondag wel weer wat lucht te hebben verschaft door een punt mee te nemen uit de Klassieker. Nadat Igor Paixão Feyenoord met een geweldige uithaal op voorsprong zette, trok Davy Klaassen de stand zo'n twintig minuten voor tijd gelijk: 1-1. AZ en FC Twente wisten afgelopen speelronde wel te winnen en klommen daardoor over Ajax heen, dat nu vijfde staat. Komende donderdag treft de landskampioen FC Volendam, de nummer voorlaatst van de ranglijst.