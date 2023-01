Eddie Nketiah schiet Arsenal in de slotfase langs balend Manchester United

Zondag, 22 januari 2023 om 19:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:44

Arsenal heeft zondagavond een late zege geboekt op Manchester United. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong via Marcus Rashford, waarna Eddie Nketiah en Bukayo Saka the Gunners op voorsprong schoten. Lisandro Martínez maakte na rust gelijk, maar in de absolute slotfase scoorde Nketiah zijn tweede van de wedstrijd. Door de overwinning staat Arsenal nu eerste met liefst 50 punten, terwijl United nu vierde staat 39 punten.

Arsenal begon zonder grote verrassingen aan het duel. Arteta startte bij afwezigheid van de geblesseerde Gabriel Jesus met Nketiah in de spits. De Engelsman werd geflankeerd door Saka en Gabriel Martinelli. Op het middenveld moest Martin Ødegaard zorgen voor de creativiteit, terwijl nieuweling Leandro Trossard op de bank begon. Aan de kant van United begon Wout Weghorst wederom in de basis. Antony, Bruno Fernandes en Rashford assisteerden de boomlange spits. Achterin had Ten Hag een basisplaats in huis voor Lisandro Martínez, terwijl Tyrell Malacia op de bank moest plaatsnemen. Casemiro ontbrak wegens een schorsing.

Wat een ???????????????????????? uithaal! ?? De man in vorm schiet United op 0-1 ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/PBQTfGIn7j — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 22, 2023

Arsenal was in de openingsminuten de bovenliggende partij en dat leidde in de tweede minuut tot een kans voor Thomas Partey. De Ghanees zag zijn volley naast belanden. United kwam beter in de wedstrijd en dat leidde tot een felle strijd tussen de ploegen. Na een klein kwartier kwamen de Mancunians op voorsprong. Rashford kreeg ruimte voor het zestienmetergebied en besloot uit te halen. Aaron Ramsdale had geen antwoord op het verwoestende schot in de korte hoek: 0-1.

Lang kon United niet genieten van de voorsprong. Ødegaard bracht de bal aan de linkerkant bij Xhaka, die in één keer voorgaf. Bij de tweede paal stond Nketiah klaar om binnen te koppen: 1-1. Arsenal kreeg vleugels en probeerde direct de 2-1 te maken, maar de eerstvolgende kans was voor McTominay. Op aangeven van Antony schoot de Schot in een keer op doel en dwong hij Ramsdale tot een uitstekende redding.

Vlak na rust leek Xhaka na een fraaie voetbeweging van Ødegaard onderweg naar de 2-1, maar Martínez wist net op tijd erger te voorkomen. Luttele minuten later scoorde Arsenal alsnog. Saka vond ruimte aan de rechterkant, sneed naar binnen en vond met een verwoestende uithaal de verre hoek: 2-1. United had bijna direct een antwoord in huis. Rashford probeerde Ramsdale met een hard schot te verschalken, maar zag hoe laatstgenoemde knap redding bracht. Niet veel later stond het alsnog gelijk. Ramsdale werd bij een hoekschop gehinderd door teamgenoot Takehiro Tomiyasu, waardoor de sluitpost niet goed weg kon werken en moest toezien hoe Martínez de bal over hem heen kopte: 2-2. Saka probeerde het aan de andere kant wederom met een schot met links, maar dit keer raakte hij de buitenkant van de paal.

Wat Rashford kan, kan ik ook denkt Saka ???? Let ook vooral op zijn celebration ?? #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/wa9LoiPOYY — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 22, 2023

In de slotfase probeerden zowel Arsenal als United de winnende te maken, maar het ontbrak beide ploegen aan scherpte voor het doel. Tien minuten voor tijd liet Arteta Trossard debuteren en de Belg zag hoe Nketiah de 3-2 op zijn schoen had. De spits kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en haalde verwoestend uit, maar zag David de Gea fraai redding brengen. Aan de andere kant leek Christian Eriksen onderweg naar een doelpunt, maar zijn schot leverde niet meer dan een hoekschop op. In de absolute slotfase viel de treffer alsnog voor Arsenal. Nketiah kreeg de bal uit de kluts via Ødegaard voor zijn voeten en tekende voor zijn tweede treffer van de wedstrijd: 3-2.

90TH MINUTE WINNER ?????? Nketiah maakt de 3-2 en het Emirates Stadium ontploft ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/MlyMPQf96t — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 22, 2023