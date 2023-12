Hoop voor Arsenal na afgang: ‘Of ik ze nog als titelkandidaat zie? Absoluut’

Jamie Redknapp weigert Arsenal nu al af te schrijven als titelkandidaat in de Premier League. De analist van Sky Sports denkt dat de pijnlijke nederlagen tegen West Ham United (0-2) en Fulham (2-1) de kwakkelende ploeg weleens op tijd wakker zouden kunnen schudden.

"Ik denk niet dat Arsenal opeens heel ver teruggevallen is", blijft Redknapp geloven in de titelkansen van Arsenal. "Het loopt alleen niet helemaal soepel op het moment. Het vertrouwen lijkt broos en ze geven te veel doelpunten weg. En de aanvallers zijn duidelijk uit vorm."

"Of ik Arsenal nog steeds als titelkandidaat zie? Absoluut", geeft de voormalig middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool antwoord op zijn eigen vraag. "Ik denk nog steeds dat het tussen Manchester City, Liverpool en Arsenal gaat. Een van die drie ploegen gaat er met het kampioenschap vandoor."

Redknapp schrijft Arsenal dan ook zeker nog niet af, ondanks de twee nederlagen in vier dagen tijd. "Deze crisis zou weleens voordelig kunnen uitpakken. Want precies een jaar geleden deden ze het geweldig en werd iedereen misschien wat overmoedig. En aan het einde van het seizoen stortte Arsenal alsnog in elkaar."

"Maar dit is misschien wel de wake up-call die zo hard nodig is. En misschien besluit de manager wel om haast te maken met het binnenhalen van nieuwe spelers volgende maand", aldus Redknapp, die direct de grootste problemen van het huidige Arsenal aanwijst.

Martinelli

"Martinelli zou op de vleugel veel meer moeten brengen. Met Saka aan de andere kant heb ik geen enkel probleem, maar Martinelli werd tegen West Ham United en vandaag (tegen Fulham, red.) naar de kant gehaald. Hij laat momenteel duidelijk te weinig zien als buitenspeler."

Volgens Redknapp heeft Arsenal ook achterin problemen. "De backs kunnen mij nog niet overtuigen. Je zou haast met vier centrale verdedigers gaan spelen. Als je aanvallend voetbal wil spelen, dan moet dat niet op deze manier. Tegen Fulham werd duidelijk voor een meer verdedigende tactiek gekozen."

