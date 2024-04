Arteta houdt sterspeler Arsenal buiten selectie in jacht op de koppositie

Bukayo Saka ontbreekt bij Arsenal in de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Luton Town. Manager Mikel Arteta heeft besloten om de niet fitte vleugelaanvaller rust te gunnen met het oog op het overvolle speelschema van the Gunners. Het duel in het Emirates Stadium begint om 20:30 uur Nederlandse tijd.

"Bukayo voelde iets drie dagen geleden tegen Manchester City, waardoor hij gewisseld moest worden", verklaart Arteta in gesprek met TNT Sports. "Hierdoor was zijn voorbereiding op deze wedstrijd niet optimaal. Daarom hebben we besloten om hem vanavond niet te laten spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Saka trainde dinsdag nog wel gewoon mee met de groep. Na onderzoek door de medische staf van de titelkandidaat uit Noord-Londen is dus besloten om hem extra rust te geven, om zo de hamstringblessure te laten genezen.

Arsenal gaat een zeer drukke maand tegemoet. Zaterdag volgt namelijk het bezoek aan Brighton & Hove Albion in de Premier League. Daarna volgt onder meer het tweeluik met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League.

Saka kan tegen Luton dus ook niet als wissel worden gebruikt door Arteta, die aan de rechterkant van de aanval kiest voor Reiss Nelson als vervanger. De voormalig Feyenoorder heeft voor het eerst sinds juli 2020 een basisplaats bij Arsenal. De buitenspeler tekende destijds voor de winnende goal tegen Liverpool (2-1).

Nelson wordt in de voorste linie van Arsenal geassisteerd door Kai Havertz en Leandro Trossard. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli en Declan Rice beginnen op de bank. Emile Smith Rowe start aan de linkerkant van het middenveld van Arsenal.

Arsenal won eerder dit seizoen op het nippertje van Luton. Rice, die nu dus op de bank begint tegen the Hatters, tekende ver in blessuretijd voor de bevrijdende 3-4 van het elftal van Arteta.

Zie jij Arsenal kampioen worden? Ja Nee Stem Zie jij Arsenal kampioen worden? Ja 63% Nee 37% Totaal aantal stemmen: 79 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties