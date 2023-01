Openbaar Ministerie linkt Promes aan ripdeal van 400 (!) kilo coke

Woensdag, 11 januari 2023 om 12:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:56

De inleidende zitting in de zaak tegen Quincy Promes is woensdag begonnen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de aanvaller van Spartak Moskou door het Openbaar Ministerie wordt gelinkt aan een ripdeal van vierhonderd kilo cocaïne. Promes zou 250.000 hebben betaald aan vermeende drugshandelaar Piet Wortel. Dit zou gaan om een schuld nadat bij laatstgenoemde coke zou zijn gestolen. De gestolen drugs zouden ook tot twee liquidaties hebben geleid, zo maakte het OM bekend.

Uit informatie die bij de politie is binnengekomen blijkt dat ook Promes bij de ripdeal betrokken is geweest. De voetballer zou Wortel een kwart miljoen euro hebben betaald om de schuld over de ripdeal te vereffenen. Promes wordt al langer verdacht van deelname aan een criminele organisatie en drugshandel. In het kader van die verdenkingen luisterde de recherche mee met de voetballer. In oktober begon een andere zaak tegen Promes, die van het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

De inleidende zitting die woensdag op de planning stond maakte duidelijk dat Promes een aandeel had in de ripdeal. Daarover kwamen tips binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. De drugstransport van vierhonderd kilo coke zou in juli 2019 zijn gestolen van Wortel. De diefstal zou onder meer de aanleiding zijn geweest voor de liquidaties van ex-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam als Genciël Feller op Curaçao.

Maynard werd in september 2019 doodgeschoten toen hij met zijn auto voor het stoplicht stond. In de zaak van de oud-speler van FC Volendam, FC Emmen en Royal Antwerp werden drie verdachten aangehouden, maar tot een vervolging kwam het niet. Rond de liquidatie van Feller werden twee daders opgepakt en veroordeeld tot gevangenisstraffen van twintig jaar. Een derde kreeg zestien jaar opgelegd. Met Wortel, die in maart werd aangehouden op Aruba, lijkt het OM een belangrijke schakel te pakken te hebben.

Wortel wordt naast de liquidaties ook verdacht van grootschalige handel in cocaïne. Zo wordt hij naast de lading van vierhonderd kilo ook gelinkt aan een transport van vierduizend kilo. Advocaat Ruud van Boom ontkent alles. “Hij zegt: ‘Er heeft geen ripdeal plaatsgevonden. En als die er al is geweest, heb ik er niks mee te maken.’ Hij kent de slachtoffers ook niet, Feller en Maynard. Waaruit blijkt dat hij daarbij betrokken is? Er is alleen de informatie van TCI en wat er in de media heeft gestaan. Het zijn vooral roddels, verder is er niks."