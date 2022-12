Ajax en Daley Blind officieel uit elkaar na ontbinding contract

Dinsdag, 27 december 2022 om 14:51 • Wessel Antes • Laatste update: 16:23

Daley Blind is per 31 december niet langer onderdeel van Ajax, zo maakt de Amsterdamse club bekend in een persbericht. De arbeidsovereenkomst van de 32-jarige verdediger is met wederzijdse goedkeuring ontbonden. Blind lag in Amsterdam eigenlijk nog vast tot 30 juni 2023, maar is in het nieuwe jaar al niet meer aan Ajax verbonden. Daarmee lijkt de weg open voor een dienstverband bij het Royal Antwerp van Mark van Bommel en Marc Overmars.

In het statement van Ajax op de clubwebsite reageert Edwin van der Sar kort op het vertrek van de routinier. “We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen. Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters", aldus de algemeen directeur van de Amsterdammers.

Het vertrek van Blind staat voor het einde van een tijdperk in de Johan Cruijff ArenA. De linkspoot was sinds zijn terugkeer van Manchester United in 2018 een belangrijke schakel in de Amsterdamse defensie. Blind was het brein achter de opbouw van Ajax en werd in totaal zeven keer landskampioen met de club, verdeeld over twee periodes. Daarnaast won hij tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. De 99-voudig international van Oranje speelde in totaal 333 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor dertien treffers en 21 assists.

Met de terugkeer van Blind, die in het tijdperk van Overmars als technisch directeur plaatsvond, was zo'n zestien miljoen euro gemoeid. Onder trainer Alfred Schreuder raakte de ras-Ajacied dit seizoen zijn basisplaats kwijt aan Owen Wijndal. Ajax laat Blind vanwege zijn bewezen diensten nu transfervrij op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Tijdens het WK werd de verdediger al hevig gelinkt aan Antwerp, waar Van Bommel als trainer met de scepter zwaait en Overmars het aankoopbeleid regelt. Tijdens een persconferentie van de Belgische topclub liet Van Bommel al optekenen dat hij de komst van Blind wel ziet zitten. "Ik zou het niet erg vinden als hij komt. Marc Overmars en ik staan constant in overleg. Iedereen kijkt rond op de markt. Ik verwacht wel dat we iets gaan doen."