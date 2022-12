WK-sprookje Messi voltooid: Argentinië wereldkampioen na ongekende thriller

Zondag, 18 december 2022 om 18:52 • Guy Habets • Laatste update: 19:07

Argentinië is de nieuwe wereldkampioen. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni leek na goals van Lionel Messi en Ángel Di María in de reguliere speeltijd al op weg naar de wereldtitel, maar een krankzinnige wederopstanding van Kylian Mbappé gooide roet in het eten. Hij scoorde twee keer in twee minuten en mede daardoor ging de wedstrijd met een 2-2 stand de verlenging in. In die verlenging schoot Messi raak uit een rebound en completeerde Mbappé zijn hattrick vanaf de stip. De Fransman kroonde zich daarmee tot topscorer van het WK. In de strafschoppenserie bleek Argentinië de sterkste, waardoor het WK-sprookje van Messi is voltooid.

De Franse media hintten in de aanloop naar de finale op een reservebeurt voor Olivier Giroud. De sterke spits zou gepasseerd worden om Mbappé in de as te krijgen en Marcus Thuram als linksvoor te laten spelen, maar zo ver kwam het niet. Didier Deschamps, die na een week vol griepgevallen toch over verdedigers Raphaël Varane en Dayot Upamecano en spelmaker Adrien Rabiot kon beschikken, koos gewoon voor Giroud en zag dat collega-bondscoach Lionel Scaloni een tactisch foefje in huis had. Voor het eerst in de knock-outfase van dit WK kreeg Di María weer een basisplaats en hij begon niet vanaf rechts, maar op de linkerkant. Nicolás Tagliafico verving op het laatste moment de geblesseerde Marcos Acuña op linksback.

De openingsfase in het door grotendeels Argentijnen bezette Lusail Stadium was voor la Albiceleste. Frankrijk begon slordig en dat leverden meteen de eerste kansjes voor Argentinië op, waar Julián Álvarez al na twee minuten uiteindelijk in buitenspelpositie voor de keeper werd gezet en Alexis Mac Allister even later van afstand in de handen van Hugo Lloris schoot. De goalie van Frankrijk kreeg het sowieso meteen druk, want nog binnen de eerste tien minuten moest hij al verzorgd worden aan de ribbenkast. Een stevig duel met Cristian Romero leverde pijn op, maar Lloris kon wel gewoon door.

Dat goede nieuws leverde niet meer pit op in het spel van Frankrijk. Er werden juist meer fouten gemaakt in de opbouw en Argentinië rook dat er een voorsprong in het vat zat. Toch was er een klein beetje hulp van arbiter Szymon Marciniak nodig om daadwerkelijk aan die voorsprong te komen. Een licht vergrijp van Ousmane Dembélé ten opzichte van Di María, die na een lichte aanraking naar de grond ging, was genoeg voor een strafschop en daar ontfermde Messi zich met succes over. Met zijn twaalfde goal op een WK uit de vijfde strafschop die hij dit toernooi mocht nemen, zette de superster Argentinië na ruim twintig minuten op voorsprong: 1-0.

Di María wordt aangetikt door Dembélé: strafschop. Messi scoort vanaf de stip. Argentinië - Frankrijk 1-0. Kijk live mee: https://t.co/CsjKhJBKeT#wk2022 #argfra pic.twitter.com/3pQmVYRB6d — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 18, 2022

De openingstreffer maakte de finale meteen een stuk grimmiger. De Fransen waren teleurgesteld over het besluit van de scheidsrechter en de formatie van Scaloni probeerde dat uit te buiten door de tijd te nemen en de opponent te irriteren. Argentinië besloot ook om zich wat meer terug te trekken en te counteren, iets dat tien minuten voor de rust zelfs de 2-0 opleverde. Een vlijmscherpe tegenaanval over vele schijven belandde via Messi, Álvarez en Mac Allister bij Di María, die oog in oog met Lloris rustig bleef en de bal over de maaiende benen van de keeper in de verre hoek prikte. De Fransen stonden erbij, keken ernaar en dus greep Deschamps vlak voor rust nog in. Thuram en Randal Kolo Muani kwamen voor Giroud en schlemiel Dembélé.

Di María verdubbelt de Argentijnse voorsprong: 2-0. Hoe gaan de Fransen zich herpakken? Kijk live mee: https://t.co/CsjKhJBKeT#wk2022 #argfra pic.twitter.com/XWycm4Dv8b — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 18, 2022

Dat maakte dat de Fransen in ieder geval met 2-0 de rust haalden en in die vijftien minuten konden bespreken hoe het anders moest. Het was in elk geval zaak om met één moment weer terug in de wedstrijd te komen en dat moment werd in de eerste fase van de tweede helft naarstig gezocht. De Argentijnen deden er ondertussen alles aan om de wedstrijd dood te maken en slaagden aardig in die opzet, want ondanks meer balbezit konden les Bleus maar niet voet aan de grond krijgen. Met nog twintig minuten te gaan was Argentinië nog steeds niet in de problemen gekomen en tekende zich een simpele zege af.

Pas toen de uitblinkende Di María gewisseld werd, begon zich een Frans slotoffensief af te tekenen. Mbappé was de eerste die iets probeerde door vanaf de rand van het strafschopgebied een meter over te schieten. Dat dat pas in minuut 72 gebeurde, kenmerkte de onmacht die de formatie van Deschamps ervoer. Toch kreeg Frankrijk een buitenkansje om de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug te brengen en dat kwam door invaller Kolo Muani, die door zijn snelheid slim een duw in de rug uitlokte in het strafschopgebied. Ook nu legde Marciniak de bal op de stip en ook nu werd die benut door een superster. Mbappé liet tot dat moment weinig zien, maar maakte er wel 2-1 van.

De hoop was meteen terug in de Franse harten en die hoop veranderde een minuut na de aansluitingstreffer zelfs in dolle vreugde. Na gepruts van Argentinië werd de bal bij Mbappé bezorgd, die met een fraaie volley in de verre hoek doelman Martínez klopte en tot ieders verbijstering voor 2-2 zorgde. Waar de wedstrijd dus lang afstevende op een Argentijnse wereldtitel, lag het plots weer helemaal open en roken Mbappé en de zijnen zelfs een kans om het nog binnen negentig minuten in hun voordeel te beslissen. Dat lukte niet, ondanks een aantal gevaarlijke uitbraken, en dat maakte dat een verlenging volgde.

Mbappé knalt raak, na een erg fraaie combinatie met Coman. Het is niet te geloven, maar het staat weer gelijk: 2-2. Kijk live mee: https://t.co/CsjKhJBKeT#wk2022 #argfra pic.twitter.com/9KpvFXDUmn — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 18, 2022

In die verlenging leken de krachten aan beide kanten behoorlijk weggevloeid. In aanvallend opzicht lukte het dan ook niet om tot noemenswaardige kansen te komen. Even waren er zorgen om Mbappé. De buitenspeler ging naar de grond en leek naar zijn hamstring te grijpen, maar kon gewoon verder. Scaloni greep na tien minuten in de verlenging in en bracht Lautaro Martínez en Leandro Paredes voor respectievelijk Álvarez en De Paul. De eveneens ingevallen Acuña schoot niet veel later hoog over. Een volley van Gonzalo Montiel kon worden geblokt door Varane nadat Lautaro Martínez in kansrijke positie veel te veel tijd nodig had.

In de tweede helft van de verlenging zorgde Messi voor het eerst gevaar. De aanvoerder schoot knap door de benen van Youssouf Fofana, maar zag Lloris redden in de korte hoek. Amper twee minuten later was Messi alsnog trefzeker. Lloris had nog een antwoord op het schot van Lautaro Martínez, maar was kansloos op de rebound van Messi. De sterspeler zorgde daarmee voor zijn zevende treffer op dit WK. Alsof dat nog niet genoeg was zorgde Mbappé in de absolute slotfase voor zijn hattrick door vanaf de stip de 3-3 te maken. De aanvaller mocht aanleggen na hands van Montiel.

Beide ploegen bleven in de slotminuten van de verlenging op zoek gaan naar de overwinning, maar die kwam er mede door een geweldige redding van Emiliano Martínez niet. De doelman redde op een inzet van de doorgebroken Kolo Muani. Strafschoppen moesten daardoor de beslissing brengen, voor de derde keer in de historie. Na rake penalty's van onder meer Mbappé en Messi faalden Coman en Tchouaméni namens Frankrijk. Die missers bleken fataal voor de Fransen. Argentinië is de nieuwe wereldkampioen.