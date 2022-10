Driessen gaat met gestrekt been in op keuze Kökçü om band te weigeren

Maandag, 17 oktober 2022 om 07:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:23

Orkun Kökçü nam Feyenoord zondagmiddag bij de hand tijdens de kraker tegen AZ (1-3) met een goal en een assist. Voorafgaand en na het Eredivisie-duel was er echter veel om de aanvoerder van de Rotterdammers te doen. Kökçü weigerde vanwege zijn geloofsovertuiging een aanvoerdersband in regenboogkleuren te dragen, om de LHBTI+-gemeenschap een hart onder de riem te steken. Valentijn Driessen noemt de beslissing van Kökçü ‘nogal dubbel en zelfs hypocriet’.

Kökçü weigerde vanwege zijn geloofsovertuiging net als Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi tijdens de tiende speelronde van de Eredivisie de regenboogband te dragen. De aanvoerder van de Rotterdammers gaf de band eenmalig over aan Gernot Trauner. Driessen hekelt in zijn column voor De Telegraaf de beslissing van Kökçü. “Dit roept grote vraagtekens op. Vooral omdat hij in hetzelfde statement benadrukte respect te hebben voor iedereen ongeacht achtergrond, voorkeur of religie. Dat is niet te rijmen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Kökçü zelf vroeg om zijn eigen religieuze overwegingen te respecteren noemt Driessen ‘nogal dubbel en zelfs hypocriet’. “Zeggen respect te hebben voor homoseksuelen, maar tevens een geloof uitdragen waar juist het respect voor mensen met een andere seksuele voorkeur ontbreekt en waar ze deze groep het liefst uitsluiten. En dan voor de aftrap opzichtig bidden voor dit onverdraagzame, vrijheidsbeperkende geloof…”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

Volgens Driessen maakt het duidelijk dat Kökcü niet gevangen zit in z’n geloof. “Neem die verantwoordelijkheid als aanhanger van de islam en verdedig die standpunten als je geloof voorop staat”, schrijft de columnist. “Zeg dan dat je homoseksualiteit niet accepteert. Beter dan je te verschuilen achter een lafhartig statement wat ongetwijfeld zorgvuldig samen met Feyenoord is opgesteld, maar waarvan de hypocrisie afdruipt.” Driessen is tot slot van mening dat de actie van Kökçü niet zonder gevolgen mag blijven. “Ondanks de labbekakkerige eerste verklaring zou Feyenoord Kökcü alsnog zijn aanvoerdersband moeten afnemen en doorgaan met Trauner als captain. Ook als signaal naar de lhbtiq+-gemeenschap.”