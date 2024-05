Santiago Gimenez onthult door welke grote fout hij zelfvertrouwen verloor

Santiago Gimenez heeft spijt van zeker twee verkeerde beslissingen in het shirt van Feyenoord. Te gast in het programma Kick ‘t Met van Ziggo Sport blikt hij terug op zijn eerste seizoen in Rotterdam, waaraan de spits soms gemengde gevoelens overhield.

In de uitzending vertelt Gimenez onder meer openhartig over beginnersfouten die hij maakte bij Feyenoord. Eerst wijst hij naar de felle discussie met Orkun Kökçü over een penalty in de wedstrijd tegen Lazio in september 2022.

In het Europa League-duel met de Romeinen keek Feyenoord aan tegen een 4-0 achterstand, totdat de Rotterdammers in de 69ste speelminuut een penalty kregen toegekend. Gimenez benutte de strafschop, maar eigenlijk had Kökçü de strafschop moeten nemen. Een ruzie ging vooraf aan het moment.

Een flinke knel in het ???????????????????????????? ?? Santiago Gimenez was bezig aan een waanzinnig seizoen bij Feyenoord, maar door een stomme fout raakte hij het momentum helemaal kwijt ??#ZiggoSport #KicktMet #SantiagoGimenez #Snickers #OwnGoal #RookieMistake #ad pic.twitter.com/SCPwyNhf6N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2024

“Ik maakte veel beginnersfouten”, vertelt Gimenez desgevraagd. “Toen ik op het veld ruzie kreeg met Kökçü om een penalty... In mijn cultuur neemt de nummer 9 de penalty's. Ik was de nummer 9 dus ik dacht: ik moet hem nemen.”

“Toen begon ik ruzie te maken met Kökçü. Dat was een grote fout van mij, omdat ik niet wist hoe belangrijk het is om de regels van de aanvoerder te volgen. In Mexico is dat niet zo erg”, aldus de spits.

Ook wijst Gimenez naar het moment dat hij zijn zelfvertrouwen verloor. De Mexicaan scoorde tot het duel met RKC Waalwijk van 4 november al dertien keer in de Eredivisie, maar in die wedstrijd werkte hij een panenka over het doel van keeper Mark Spenkelink. Nadien liep zijn doelpuntenproductie aanzienlijk terug.

“Ik probeerde die penalty te chippen, en dat was ook een grote fout van mij. Het was belangrijk, want ik zat heel hoog in mijn zelfvertrouwen. Na die misser begon dat af te nemen”, besluit de aanvaller.

