Kökçü is niet enige die regenboogband weigert: ‘Ik ga nu op mijn strepen staan’

Zondag, 16 oktober 2022 om 22:23 • Laatste update: 22:59

Excelsior was dit weekeinde de enige Eredivisie-club die weigerde deel te nemen aan de regenboogaanvoerdersband van OneLove. Redouan El Yaakoubi wilde de band tegen Ajax (7-1 winst) niet om en droeg er in plaats daarvan een met daarop de tekst 'respect'. "Vorig jaar droeg ik hem wel, maar toen was daar ook al discussie over. Dit keer ben ik op mijn strepen gaan staan", zegt El Yaakoubi in gesprek met ESPN.

De OneLove-band, die onder meer staat voor diversiteit, werd ook geweigerd door Orkun Kökçü. Waar Feyenoord besloot de band door te schuiven naar Gernot Trauner en toch mee te doen aan de actie, koos Excelsior om de regenboogkleuren achterwege te laten. El Yaakoubi was dan ook gewoon de captain in Amsterdam. "Wij als aanvoerders hebben daar ook een keuze in", zegt de verdediger. "Ik hoop dat de wereld dat ook van mij respecteert, dat ik ook in dat opzicht normen en waarden heb. Het neemt niet weg dat ik iedereen respecteer en dat iedereen er ook mag wezen, honderd procent. Ik hoop dat iedereen ook mijn normen en waarden respecteert, zoals ik dat ook doe bij iedereen."

El Yaakoubi in duel met Brian Brobbey.

"Ik denk dat er heel veel onderwerpen onderbelicht zijn, bijvoorbeeld armoede", aldus El Yaakoubi, die zich overigens met zijn stichting Durf te Dromen zeer actief inzet voor kansarme kinderen. "In dat opzicht zouden we als spelers ook daar iets voor kunnen doen. Ik hoop dat vooral het woord 'respect' op één staat, dat is de kern. Ik ondersteun het op een andere manier. Op mijn manier."

Milan van Dongen, presentator van ESPN, begint na het interview met het oplezen van een statement. "Het doel van deze actie is dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand uitgesloten moet worden, voor mensen die binnen het voetbal worstelen met hun identiteit en bij te dragen aan de bewustwording van diversiteit. Het voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. En bij dat laatste schuurt het natuurlijk een beetje."