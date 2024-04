Kenzo Goudmijn: ‘Hij zei dat hij mijn moeder zou neuken’

Excelsior-uitblinker Kenzo Goudmijn heeft vrijdagavond razendsnel gereageerd op de escalatie na afloop van de degradatiekraker tegen FC Volendam (4-0). Voor de camera van ESPN onthult de middenvelder de vulgaire teksten die Volendam-invaller Karim Safouane zou hebben geroepen na het laatste fluitsignaal, waarna hij in woede uitbarstte.

"Ik wil het hier liever niet over hebben, want het is na zo mooie wedstrijd een beetje een smet op de avond", aldus de KPN Man of the Match. "Hij werd boos op mij omdat ik te veel aan het dribbelen was, dus ik lachte hem uit.”

?? Safouane Karim was heel wat van plan met de moeder van Kenzo Goudmijn: "Ik zou zeggen: 'Ga maar veilig naar huis, mam.'"#excvol — ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2024

“Na de wedstrijd stond ik nog op het veld met El Yaakoubi en kwam hij vanuit de catacombe teruglopen om te vertellen dat ik hem binnen maar moest opzoeken en dat hij mijn moeder zou neuken”, aldus Goudmijn over zijn kant van het verhaal. "Dus ik zou zeggen: 'Ga maar veilig naar huis mam!'''

"Dit soort dingen horen niet thuis op het veld", gaat Goudmijn vervolgens op serieuze toon verder. "Ik snap dat je in je frustraties zit, maar dit soort dingen moet je niet tegen mij zeggen. Ik ben geen jongen die daar voor wegloopt, dus het is maar goed dat ik werd tegengehouden. Het is slecht van mij dat ik erop in ga, maar dit is gewoon vervelend."

Goudmijn kreeg uiteindelijk een gele kaart te zien, terwijl Safouane van scheidsrechter Danny Makkelie zijn tweede gele prent en dus rood ontving. Ook Excelsior-clubtopscorer Troy Parrott kreeg na afloop van de degradatiekraker rood, omdat Makkelie op het VAR-scherm had gezien dat hij Safouane aan zijn oor heeft getrokken. De invaller van Volendam en zijn werkgever hebben nog niet gereageerd op het incident.

