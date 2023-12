El Yaakoubi haalt uit: ‘Ik ben echt woedend, man. Dramatisch, echt bullshit'

Redouan El Yaakoubi kon zijn woede zaterdagavond niet verbergen na afloop van de ontmoeting tussen Excelsior en Go Ahead Eagles (1-1). De verdediger van de Rotterdammers vond het namelijk onbegrijpelijk dat scheidsrechter Alex Bos zijn doelpunt in de slotfase afkeurde.

El Yaakoubi scoorde na goed doorzetten en leek Excelsior daarmee de drie punten te bezorgen. Bos constateerde echter een overtreding op Mats Deijl, waardoor de treffer werd geannuleerd. Bos floot kort voordat El Yaakoubi scoorde, waardoor VAR Joey Kooij de beslissing niet meer kon terugdraaien.

Verslaggever Hélène Hendriks constateerde na afloop dat 'het stoom uit de oren komt' bij El Yaakoubi. "En volgens mij wel terecht, toch?", reageerde de verdediger bij ESPN. Hendriks liet vervolgens de bewuste actie zien van de 27-jarige verdediger, die dus geen doelpunt op zijn naam kreeg.

"Ik was ervan overtuigd dat ik eerder de bal raakte dan hij (Deijl, red.)", analyseerde El Yaakoubi de beelden. "Ik snoep hem de bal gewoon af en het is eerder hands dan dat het geen goal. En bij elk moment dat het buitenspel of niet buitenspel is laten ze helemaal doorlopen totdat het bijna een goal is. Dan pas vlagt de assistent-scheidsrechter, omdat hij dan overtuigd is."

Een woedende Redouan El Yaakoubi noemt beslissing 'bullshit': "Er is me een goal ontnomen." ??#excgae — ESPN NL (@ESPNnl) December 16, 2023

"En nu moest hij per se fluiten. Ja, ik vind het echt dramatisch. Ik ben echt woedend, ik zeg het eerlijk, man. Ik ben er echt niet over te spreken, dit is echt bullshit", aldus de verbolgen speler van Excelsior. "Waarvoor heb je een VAR dan? Als je twijfelt als scheidsrechter, fluit gewoon niet. Dat doe je de hele wedstrijd niet bij buitenspelmomentjes, en nu moet je per se fluiten.

"Laat het moment doorgaan en dan kun je erna alsnog kijken. Er is me gewoon een goal ontnomen", aldus de zichtbaar gefrusteerde El Yaakoubi, die in de slotfase nog op de lat kopte. "De afgelopen drie, vier weken ben ik ook heel veel geblesseerd geweest. Ik snakte echte naar dit moment dat ik weer een goaltje maak en weer belangrijk ben."

Jamal Amofa bracht Go Ahead kort na rust aan de leiding. Oscar Uddenäs trok de stand in de slotfase gelijk en El Yaakoubi leek Excelsior zelfs de winst te bezorgen. De arbitrage had echter andere plannen en schrapte de goal van de verontwaardigde verdediger.

