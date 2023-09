Witte zakdoekjes in Heerenveen na ontluisterende thuisnederlaag tegen Excelsior

Zaterdag, 23 september 2023 om 23:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:19

Excelsior heeft sc Heerenveen zaterdagavond op een ontluisterende thuisnederlaag getrakteerd. De Rotterdammers hadden in het Abe Lenstra Stadion niks te duchten van een onthutsend zwak Heerenveen. Couhaib Driouech, Nikolas Agrafiotis en Troy Parrott bepaalden de eindstand op 0-3. Excelsior stijgt naar de zesde plaats in de Eredivsie, terwijl de Friezen twaalfde blijven met slechts twee zeges uit zes duels.

Trainer Marinus Dijkhuizen besloot geen wijzigingen in zijn basiself door te voeren ten opzichte van het 0-0 gelijkspel tegen Almere City van een week geleden. De van Ajax gehuurde Kian Fitz-Jim moest het hierdoor opnieuw doen met een reserverol. Heerenveen liep zeven dagen geleden tegen een pijnlijke 6-1 nederlaag aan op bezoek bij Feyenoord. Trainer Kees van Wonderen gaf zijn spelers kans op revanche. Alleen Thom Haye, die terugkeerde van een schorsing, keerde terug in de basis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Friezen dachten de score binnen tien minuten te openen via Simon Olsson, die op aangeven van Thom Haye doeltreffend afrondde. Laatstgenoemde maakte eerder in de aanval echter hands, waardoor scheidsrechter Erwin Blank na tussenkomst van de VAR een streep door de treffer zette. Aan de andere kant werd de ban met twintig minuten op de klok wél gebroken. Driouech mocht vrij uithalen vanaf rand zestien. Zijn doelpoging leek houdbaar voor Andries Noppert, ware het niet dat de sluitpost de bal slecht verwerkte: 0-1.

De aanvaller dacht de marge direct erna te verdubbelen, nadat hij werd weggestoken door Redouan El Yaakoubi en Noppert opnieuw het nakijken gaf. De VAR had lang nodig om een oordeel te vellen, maar keurde het doelpunt uiteindelijk toch af vanwege buitenspel. Op slag van rust was de 0-2 alsnog een feit. Syb van Ottele leverde de bal simpel op het middenveld in bij Driouech, die vervolgens het overzicht behield. Voor Agrafiotis was het een koud kunstje om Noppert in de korte hoek te verschalken.

Onder een flink fluitconcert van het thuispubliek en enkele witte zakdoekjes zochten beide ploegen hierna de kleedkamers op. In het tweede bedrijf slaagde Heerenveen er ook nauwelijks in om in aanvallend opzicht een vuist te maken. De wedstrijd werd vlak voor tijd definitief in het slot gegooid door invaller Parrott, die op schitterende wijze de rechterhoek vond: 0-3.