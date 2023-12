Go Ahead Eagles verzuimt bij Excelsior veertig jaar oud record te evenaren

Excelsior heeft zaterdagavond in eigen huis niet weten te winnen van Go Ahead Eagles. De bezoekers waren lang de betere partij, maar uiteindelijk eindigde het duel in 1-1. Jamal Omofa opende de score, waarna invaller Oscar Uddenäs voor de 1-1 tekende. Excelsior, dat twaalfde staat, wist zo voor het negende Eredivisie-duel op rij niet te winnen. Nummer zes Go Ahead kon ondertussen een clubrecord uit 1981 evenaren door de veertiende Eredivisie-zege van het kalenderjaar te boeken, maar liet dat dus na.

Excelsior begon het duel met één wijziging in de basiself ten opzichte van de ontmoeting met FC Twente (4-2 nederlaag) vorige week. De geschorste Arthur Zagré werd op de linksbackpositie vervangen door Ian Smeulers. Bij Go Ahead waren er geen wijzigingen in vergelijking met het duel met FC Utrecht (0-2 verlies).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Go Ahead was de betere ploeg in de openingsfase. Aanvankelijk leverde dat geen grote mogelijkheden op, maar naarmate de eerste helft vorderde werden de Deventenaren steeds dreigender. Stijn van Gassel had echter enkele goede reddingen in huis.

Zo keerde de Excelsior-doelman inzetten van Philippe Rommens, Jakob Breum en Willum Willumsson. Halverwege het eerste bedrijf was Van Gassel kansloos bij een fraaie krul van Breum, maar de bal spatte uiteen op de paal.

Go Ahead leek vlak voor rust even op voorsprong te komen via Sylla Sow, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Excelsior loerde vooral op de counter en de snelheid van Troy Parrott, maar werd nooit echt dreigend.

Tien minuten na rust was daar de verdiende voorsprong voor Go Ahead. Een hoekschop belandde bij Rommens, die vanaf de rand van het strafschopgebied uithaalde. De bal belandde voor de voeten van Amofa, en hij schoot van dichtbij hard en hoog raak: 0-1.

Het duurde enige tijd voordat Excelsior met een reactie kon komen. Lang creëerden de Kralingers niks, maar tien minuten voor tijd was daar plots de 1-1. Uddenäs, die net in het veld stond, kopte al vallend een voorzet van Siebe Horemans binnen.

Excelsior was plots helemaal wakker en ging op zoek naar de 2-1. Die leek gemaakt te worden door Redouan El Yaakoubi, maar hij had een overtreding gemaakt. Zijn treffer werd dus afgekeurd. In de blessuretijd raakte de verdediger ook nog de lat, waardoor 1-1 de eindstand werd.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties