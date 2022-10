Valentijn is dodelijk: ‘Hij mag de veters van Martínez nog niet strikken’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 08:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:35

Valentijn Driessen laat in zijn analyse na Napoli - Ajax (4-2) weinig heel van de ploeg van trainer Alfred Schreuder. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft Ajax geen moment in de wedstrijd gezeten en behoorde een resultaat al helemaal niet tot de mogelijkheden. Onder meer Jorge Sánchez en Calvin Bassey moeten het ontgelden, maar ook de directiekamer wordt niet overgeslagen.

Ajax kwam tot twee keer terug in de wedstrijd via Davy Klaassen (kopbal) en Steven Bergwijn (strafschop), maar volgens Driessen waren het slechts speldenprikjes. "Het is negentig minuten lang een kat-en-muisspel geweest", aldus Driessen. "Op het moment dat Ajax even dacht in de wedstrijd te zitten, viel er weer een doelpunt. Napoli was oppermachtig en bepaalde het tempo. In feite bepaalden zij de totale wedstrijd. Ze konden scoren wanneer ze wilden. Mannen tegen de jongens wordt dan vaak gezegd. Daar was deze wedstrijd zeker een voorbeeld van."

Khvicha Kvaratskhelia en Hirving Lozano waren de spelers die Driessen het meest konden bekoren aan de kant van Napoli. Het Georgische toptalent schoot raak vanaf de strafschopstip, terwijl de voormalig PSV'er de openingstreffer voor zijn rekening nam op aangeven van Piotr Zielinski. "Vorige week liep hij (Lozano, red.) Blind aan alle kanten voorbij en dit keer liep hij Bassey aan alle kanten voorbij. Dat zijn nachtmerries voor backs. Schreuder zei dat we van Jorge Sánchez nog veel zouden horen, maar daar gaan we heel weinig van horen. Dat is absoluut geen topniveau."

In de ogen van de chef voetbal is de Mexicaan zeker niet de enige speler die door het ijs zakte tegen de ploeg van Luciano Spalletti. "Het geldt voor heel Ajax. Dat is een hele trieste constatering na drie keer geveegd te zijn in de Champions League. Dit Ajax komt lang niet in de buurt van het Ajax van de afgelopen jaren. Ze hebben gewoon verschrikkelijk slecht ingekocht. Dit keer stonden er drie aankopen in, vorige week twee. Er is honderd miljoen geïnvesteerd. Dat zie je totaal niet af aan dit elftal. En dat ga je ook niet zien, want er is geen kwaliteit gekocht."

Bassey

Als voorbeeld haalt Driessen Bassey aan. De van Rangers FC overgekomen verdediger krijgt er flink van langs. "Hij is voor 25 miljoen gekocht, maar hij mag de veters van Martínez nog niet strikken. En die werd voor zes miljoen gehaald. Dat krijg je als het een puinhoop is in de organisatie. Dat kunnen we wel concluderen. Dat ligt niet eens aan de scouting. Maar dan ga je verder kijken en kom je bij de directie. Wie bepaalt er? Er zijn mensen die hebben bijna het stuur in handen. Susan Lenderink bepaalt veel te veel, heeft totaal geen voetbal knowhow. Heeft helemaal niets met voetbal."

"De directie en raad van commissarissen moeten in dienst staan van het voetbal, maar die staan niet in dienst van het voetbal", gaat Driessen verder. "Zij zijn vanavond (woensdag, red.) alleen maar met zichzelf bezig en profileren zichzelf over de rug van Ajax zonder kennis van zaken. Ik denk dat het het failliet is van de totale structuur, zoals het nu wordt ingevuld bij Ajax. Het doet verlangen naar een nieuwe fluwelen revolutie als in 2011 met Johan Cruijff toen Ajax op hetzelfde spoor zat als het huidige Ajax."