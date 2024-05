Perez zag opvallende actie van Ramalho bij PSV: ‘Je kunt beter afscheid nemen’

Sjoerd Mossou vindt het begrijpelijk dat PSV inzet op een langer verblijf van André Ramalho, zo zegt de journalist van het Algemeen Dagblad te gast in Voetbalpraat op ESPN. Huisanalist Kenneth Perez is van mening dat het komende zomer een mooi moment is om afscheid te nemen van de 32-jarige centrumverdediger uit Brazilië.

“Ik zou niet extreem mijn best doen, maar ik snap wel dat ze hem erbij willen houden”, stak Mossou maandagavond van wal. “Gewoon als type speler. Ik zou een betere rechtsbenige centrale verdediger zoeken en hij zal zelf ook wel begrijpen dat PSV dat gaat doen. Maar als je drie of vier spelers nodig hebt voor twee posities, dan is het niet heel raar om hem erbij te houden als hij wil blijven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Mossou is de kritiek op Ramalho niet altijd terecht. “Het is geen Europese top, maar het is ook geen hele slechte speler. Dat wordt soms wel een beetje overdreven. Daarnaast heeft hij een rol binnen die groep, dus als hij wil blijven, dan kan hij prima blijven lijkt me.”

Perez wijst vervolgens op een opvallend moment uit de kampioenswedstrijd tegen Sparta (4-2 winst). De Deen zag frustratie bij Ramalho toen hij na een klein uur werd vervangen door Hirving Lozano. “Zondag zag je voor het eerst dat hij echt geïrriteerd was toen hij gewisseld werd. Ramalho werd altijd afgeschilderd als de ideale prof die nooit klaagt en altijd genoegen neemt met zijn rol.”

“Als hij dat kan en je weet wat je aan hem hebt, dan kan hij erbij blijven”, gaat Perez verder. “Maar als hij wel vindt dat hij veel meer moet spelen, dan misschien niet. In dit geval denk ik dat je beter afscheid kunt nemen eerlijk gezegd.”

Interview Ramalho

Ramalho zelf leek voorafgaand aan de huldiging op het Stadhuisplein te zinspelen op een vertrek bij PSV. “Het is fantastisch om mijn periode van drie jaar hier zo af te sluiten”, zei de routinier in gesprek met. “Het is mijn laatste jaar hier. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ben heel gelukkig dat het eindelijk is gelukt om dit te bereiken met PSV. Dit team hoort aan de top.”

De mandekker liet daarbij in het midden hoe groot de kans is dat hij toch gaat bijtekenen. “Ik ben heel gelukkig dat het management met me door wil. Dat zie ik als een erkenning voor wat ik heb gepresteerd de afgelopen jaren. PSV is een van de opties, maar het belangrijkste is dat ik wil blijven bij een club of wil gaan naar een club die me ook echt wil”, aldus Ramalho.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties