Schrik slaat om het hart: jonge FC Twente-fan raakt gewond bij uitzwaaien bus

Een vreselijke gebeurtenis in Twente vanochtend, waar een jonge fan van FC Twente gewond is geraakt bij het uitzwaaien van de spelersbus op weg naar Zwolle. De kleding van het jongetje vloog in brand, zo meldt TC Tubantia.

Een grote groep fans van FC Twente nam zondag de moeite om de spelersbus uit te zwaaien voor de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. De Tukkers strijden op de slotdag van het seizoen samen met AZ om het laatste Champions League-ticket.

De fans hadden zich verzameld bij het trainingscomplex in Hengelo, maar ook op de viaducten tussen Enschede en Zwolle. Er werd gezongen, er hingen spandoeken en er werd vuurwerk afgestoken. Rookbommen en fakkels.

Op het viaduct bij Borne leidde dat echter tot een nare situatie, daar de kleding van een jonge FC Twente-supporter in brand vloog. "Zijn vader riep: mijn kind staat in brand, mijn kind staat in brand!", vertelt een ooggetuige tegen TC Tubantia. "Dan weet je ook niet wat je moet doen."

Hoe het jongetje er nu aan toe is, is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. "Als iemand pijn heeft, is dat sowieso al niet prettig om te zien. Maar zeker als zo'n kleine vent dat heeft, dan is dat heel erg naar", gaat de ooggetuige verder.

Omstanders schoten meteen nadat het gebeurde te hulp door bidons leeg te gieten over het jongetje. Ook werd de kleding uitgetrokken. "Hij schreeuwde het uit van de pijn. Ik hoop dat het jochie goed wordt geholpen en dat het snel beter met hem gaat."

FC Twente heeft bij het ingaan van de laatste speelronde een voorsprong van twee punten op achtervolger AZ. Zelf speelt de ploeg van Joseph Oosting dus bij PEC Zwolle, AZ neemt het thuis op tegen FC Utrecht.

