Zuidam geeft transferplannen van FC Utrecht prijs: ‘We willen ver voor hem gaan’

FC Utrecht gaat er alles aan doen om Sam Lammers te behouden, zo heet technisch directeur Jordy Zuidam gezegd bij Goedemorgen Eredivisie.

Lammers speelt momenteel op huurbasis in De Galgenwaard. De 27-jarige spits kwam in de winter over van Rangers FC en maakt veel indruk bij Utrecht.

Lammers kwam tot dusver zeventien keer in actie namens de Domstedelingen. Hij wist hierin negen doelpunten te maken en was drie keer aangever bij een treffer.

Zuidam geeft dan ook toe dat de club hem graag wil behouden na de zomer. “Het was in de winter al spannend of het zou lukken, en dat zal het komende zomer weer worden.”

“Hij is een hele belangrijke schakel in ons elftal, dus willen we ver voor hem gaan”, gaat Zuidam verder. “De vraag is alleen of wij met onze middelen ver genoeg kunnen gaan.”

Volgens Hans Kraay jr. verdient Lammers bij Rangers 1,5 miljoen euro per jaar. Het bedrag wordt niet bevestigd door Zuidam, maar hij geeft toe dat zijn salaris te hoog ligt voor het salarishuis van Utrecht. “Hij zit boven ons plafond, maar we zoeken nu naar een oplossing.”

Sjoerd Moussou vraagt Zuidam vervolgens of Lammers zelf bij Utrecht wil blijven. “Hij focust zich nu op dit seizoen, maar gaat het zeker in overweging nemen. We gaan er alles aan doen om hem hier te houden.”



