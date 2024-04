Chivas wil ‘juweel’ betrekken in ruildeal met PSV om komst Lozano te realiseren

Hirving Lozano wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Mexico. De aanvaller van PSV zou de Eredivisie na dit seizoen kunnen verlaten voor een avontuur bij Chivas Guadalajara, dat denkt aan een ruildeal met de Eindhovenaren.

SDP Noticias, een van de meest bezochte nieuwssites in Mexico, schrijft dat Chivas in de zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider is uitgekomen bij Lozano. De 28-jarige buitenspeler liet onlangs nog weten dat hij zijn profcarrière graag afsluit bij de topclub.

PSV nam Lozano in de zomer van 2023 voor 15 miljoen euro over van Napoli. Ondanks dat hij dit seizoen nog nauwelijks heeft weten te overtuigen, houden de Eindhovenaren naar verluidt vast aan een vraagprijs van 18 miljoen euro, al is dat bedrag Chivas te gortig.

Volgens de Mexicaanse berichtgeving hoopt Chivas de komst van Lozano alsnog te realiseren door middel van een ruildeal. De 22-jarige verdediger Jesús Orozco Chiquete moet de transfersom voor Lozano drukken. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 6 miljoen euro.

Orozco Chiquete, die door SDP Noticias wordt omschreven als een ‘juweel’, is een onbetwiste basisspeler bij Chivas. De talentvolle mandekker heeft tevens twee interlands voor Mexico achter zijn naam staan en behoorde tijdens de interlandperiode in maart ook tot de selectie van bondscoach Jaime Lozano.

De ruildeal zou interessant kunnen zijn voor PSV, aangezien André Ramalho in Eindhoven beschikt over een aflopend contract. De verwachting is dat de Braziliaan over enkele maanden transfervrij gaat vertrekken.

Daarnaast keert Armel Bella-Kotchap komende zomer na een weinig geslaagde huurperiode weer terug naar Southampton, waardoor PSV dun in de rechter centrale verdedigers zit.

