Basisplek bij PSV voor speler die na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het treffen met RKC Waalwijk bekendgemaakt. De coach van de Eindhovenaren heeft onder meer een basisplaats ingeruimd voor de vertrekkende Shurandy Sambo, wat ten koste gaat van Jordan Teze. Het duel in het Philips Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez is de doelman van de Eindhovenaren. De verdediging bestaat naast Sambo uit (van rechts naar links) André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Teze is er wel bij tijdens het slotstuk van het seizoen, hij zit op de bank. Sambo vertrekt na dit seizoen naar Burnley.

Op het middenveld fungeren Joey Veerman en Jerdy Schouten als controleurs achter nummer 10 Guus Til. Luuk de Jong gaat in de punt van de aanval op jacht naar de topscorerstitel en wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links).

Belangen

Voor PSV staat er amper nog iets op het spel. De landskampioen kan nog wel een clubrecord breken. Daarvoor moet de ploeg winnen en dus op 91 punten eindigen. Bovendien staat De Jong slechts één doelpunt achter de huidige Eredivisie-topscorer, AZ-spits Vangelis Pavlidis (27 om 28).

Voor RKC, dat tegen degradatie strijdt, staat er nog bijzonder veel het spel. “Ik twijfel niet aan onze sportieve plicht”, blikte Bosz vooruit. “Ik heb de spelers tijdens de voorbespreking de stand op de ranglijst laten zien. Ik heb mijn ploeg gewezen op hun verantwoordelijkheid."

RKC is momenteel nog veilig. Echter staat het in punten gelijk met Excelsior en is ook het verschil in doelsaldo (-19 om -16) in één speelronde goed te maken. Trainer Henk Fraser weet dat PSV een tripje naar Ibiza heeft gemaakt. “Ik weet niet of het veel verschil zal maken, ik hoop het uiteraard wel”, blikte de oefenmeester vooruit bij Omroep Brabant.

Opstelling PSV: Benítez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Adewoye, Gaari, Bruma, Meijers; Roemeratoe, Oukili, Lokesa, Niemeijer; Min, Margaret.

