Vermoedelijke opstelling: twee nieuwe namen in poging blazoen op te poetsen

Woensdag, 12 oktober 2022 om 08:34 • Laatste update: 09:48

Ajax is de laatste jaren niet met zo weinig vertrouwen afgereisd voor een Europese uitwedstrijd als deze week. Woensdagavond neemt de ploeg van Alfred Schreuder het op tegen Napoli en moet het blazoen enigszins worden opgepoetst na de 1-6 oorwassing in eigen huis van vorige week. Devyne Rensch en Ahmetcan Kaplan zijn niet afgereisd naar Napels. Dusan Tadic, die vanwege een schorsing niet in actie komt, is dat wel.

Schreuder wist in zijn laatste vijf wedstrijden als trainer van Ajax pas één keer te winnen, maar is desondanks vol vertrouwen voor de return in Groep A van de Champions League. "Als je naar de laatste weken kijkt, dan zijn we niet stabiel. Dat klopt", zo zei Schreuder dinsdag tijdens de persconferentie. "We moeten niet door de ondergrens heen zakken en dat is in de thuiswedstrijd wel gebeurd. Maar ik zie geen onzekerheden bij mijn spelers en denk dat elke sportman zich wil revancheren. Daar is Napoli-Ajax een heel mooie, interessante wedstrijd voor."

Rensch kampt met een blessure en is om die reden achtergebleven in Amsterdam. Verwacht wordt dat zijn plek wordt ingenomen door Jorge Sánchez. Waar de Mexicaan ontbrak in de thuiswedstrijd vorige week, is hij inmiddels terug en fit verklaard. Ook Tadic is mee afgereisd naar Napels. De aanvoerder komt door zijn rode kaart een week geleden niet in actie, maar wil dus wel onderdeel uitmaken van de groep. Afgelopen weekend ontstond er veel ophef over de rol die Tadic aannam in de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam. Na zijn wissel zou de Serviër zich te nadrukkelijk hebben gemengd langs de zijlijn.

Door het ontbreken van Tadic schuift Bergwijn weer naar de linksbuitenpositie. Mohammed Kudus (spits) en Steven Berghuis (rechtsbuiten) completeren het aanvalstrio. Edson Álvarez, Kenneth Taylor en Davy Klaassen zijn de middenvelders, terwijl wordt verwacht dat Daley Blind opnieuw het hart van de defensie vormt met Jurriën Timber. Calvin Bassey fungeert wederom als linksback. "In de kleedkamer hebben we het erover gehad wat er allemaal beter moet dan vorige week tegen Napoli. Wat dat is? Dat zien jullie vanzelf wel. Het is gewoon belangrijk dat we als team bij elkaar blijven", aldus Schreuder.

De Ajax-trainer heeft nooit overwogen om de return met twee spitsen te spelen. "We hebben de wedstrijd nabesproken en vanavond (dinsdag, red.) nog een bespreking. In de ochtend hebben we nog in Amsterdam getraind op bepaalde dingen, waarbij ik heb aangegeven waar de mogelijkheden liggen en waar Napoli goed in is. Het is heel belangrijk hoe we het met z’n allen doen als we hoog druk zetten. En wat we van elkaar verwachten als we iets lager staan. In balbezit kan het een stuk nauwkeuriger en als dat lukt, staat het vanzelf ook beter qua restverdediging."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn.