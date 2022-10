Vermoedelijke opstelling Napoli: twijfels over meespelen Hirving Lozano

Woensdag, 12 oktober 2022 om 09:41 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:47

Napoli kan zich woensdagavond, bij winst op Ajax, plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg van Luciano Spalletti zal dat moeten doen zonder centrale verdediger Amir Rrahmani. De Kosovaar liep afgelopen weekend in de Serie A-wedstrijd tegen Cremonese een spierblessure op. Het goede nieuws voor de Italianen is dat de Nigeriaanse sterspeler Victor Osimhen terug is van een blessure. Toch neemt hij naar alle waarschijnlijkheid plaats op de bank.

Ondanks de 1-6 veegpartij in Amsterdam vorige week, liet Spalletti op de persconferentie weten waakzaam te zijn voor Ajax. “Wij moeten gewoon hongerig zijn en onze wil tonen, en niet gaan rekenen. Ajax gaat reageren na vorige week, dat is normaal en daar moeten we op voorbereid zijn. We moeten gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn”, zo sprak hij. Ook de naast hem aangeschoven Giacomo Raspadori, in Amsterdam goed voor twee treffers, is er niet helemaal gerust op. “Vorige week was mooi, maar we moeten die wedstrijd resetten.”

Door de blessure van Rrahmani moet Spalletti achterin puzzelen. Onder de lat is Alex Meret wel een zekerheid. La Gazzetta dello Sport vermoedt dat de Noor Leo Skiri Østigård de vervanger is van Rrahmani en naast Min-jae Kim speelt. Aanvoerder Giovanni Di Lorenzo staat als rechtsback geposteerd, op links speelt de Uruguayaan Mathias Olivera, net als in Amsterdam. Het middenveld liep in de wedstrijd in Amsterdam als een trein en daar wil Spalletti dan ook niet aan tornen.

André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka en Piotr Zielinski vormen met zijn drieën het middenrif. Voorin krijgt Matteo Politano de voorkeur boven Hirving Lozano. Corriere dello Sport heeft wel een basisplek ingeruimd voor de voormalig PSV'er. Raspadori kwam afgelopen weekend niet tot scoren, zijn vervanger Giovanni Simeone wel. Toch krijgt de Italiaan de voorkeur in de spits. De nieuwe Napolitaanse publiekslieveling Khvicha Kvaratskhelia staat linksvoor. Osimhen is dus wel fit, maar begint op de bank omdat Spalletti geen risico met hem wil nemen.

Vermoedelijke opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn.