Derksen neemt het op voor Schreuder: ‘Ik heb me zó geërgerd aan de media’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:44

Johan Derksen heeft alle vertrouwen in Alfred Schreuder. De 49-jarige oefenmeester leed dinsdagavond een ontluisterende nederlaag met Ajax in de Champions League door met 1-6 te verliezen op eigen veld. Volgens Derksen is niet Schreuder de dader en moet met een beschuldigende vinger worden gewezen naar Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die in zijn ogen gefaald hebben tijdens de afgelopen transferwindow.

"Ik heb me zó geërgerd aan de media vanochtend (woensdagochtend, red.)", stelt Derksen bij Vandaag Inside. "Grote koppen: 'Crisis bij Ajax'. Dit heeft niets met een crisis te maken. Je hebt drie veteranen (Dusan Tadic, Daley Blind en Remko Pasveer, red.), die kunnen op dit niveau niet meer mee. In de Eredivisie gaat het nog wel. De andere jongens kunnen in Nederland nog wel kampioen worden, maar hebben over de grens niets te zoeken. Je kunt de spelers niet de schuld geven, want Napoli had op elke positie een betere speler."

Volgens Derksen valt ook Schreuder niets te verwijten. "Hij heeft gewoon een goed elftal opgesteld. Als je iemand iets kwalijk kunt nemen, zijn dat de opvolgers van Marc Overmars", aldus de televisiepersoonlijkheid. "Die hebben heel veel spelers aangekocht, maar de trainer vindt ze niet goed genoeg om op te stellen. Dat zijn 'normale' spelers en daar heeft Ajax er al heel veel van. Maar ze hebben een abnormale speler uit het elftal gehaald die nu ook bij Manchester United uitblinkt", doelt Derksen op Antony.

Özcan Akyol, die ook aanschoof in de talkshow, vindt dat Schreuder 'heel erg gehyped' is. "Vooral bij De Telegraaf. Ze hadden een hekel aan Ten Hag. Continu zeiden ze dat Schreuder het deed als veldtrainer. Dat is de goede man. Maar als je kijkt wat hij heeft gepresteerd de afgelopen tien jaar... Alleen in België heeft hij het goed gedaan." Derksen is het daar 'he-le-maal' niet mee eens. "Hij heeft nooit bij een club gezeten waar hij zich waar kon maken als clubtrainer. Je moet eerst bij een club komen als Ajax, Real Madrid of Barcelona. Als je daar presteert, ben je een geweldige trainer."

Derksen meent dat Schreuder 'een uitstekende oefenmeester' is. "Het is een beschaafde jongen, hij is altijd rustig en is tactisch heel sterk. Maar tegen dit Napoli was geen eer te behalen. Die waren gewoon beter. Ik denk dat Ajax met dit materiaal heel goed kampioen van Nederland kan worden. Het verwachtingspatroon bij Ajax is altijd overdreven groot, maar het is een teken aan de wand dat er acht spelers worden gekocht en ze staan er niet in. Schreuder ziet ze al een paar maanden iedere dag op de training. Als ze goed genoeg waren, had hij ze echt wel opgesteld."