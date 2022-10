Pasveer onthoudt zich van commentaar: ‘Ik heb daar niet veel van te vinden’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:38

Bij Ajax worden de wonden gelikt na de historische nederlaag in de Champions League. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ging dinsdagavond op eigen veld met liefst 1-6 onderuit tegen Napoli en wacht al vier wedstrijden op een overwinning. Volgens Remko Pasveer, die voor het eerst zes doelpunten om de oren kreeg als doelman van Ajax, is er nog 'van alles' mogelijk met het oog op overwintering in de Champions League.

Ajax kwam via Mohammed Kudus nog wel op voorsprong tegen Napoli, maar werd vervolgens van het kastje naar de muur gespeeld. De rode kaart van Dusan Tadic (twee keer geel) twintig minuten voor tijd maakte het tot een afgang die zijn weerga niet kende. "Dit is iets wat we moeten analyseren", reageerde Pasveer na afloop bij Ziggo Sport. "Ik denk dat we goed begonnen met een goede goal. Maar daarna lag het helemaal open. De standaardsituatie gaven we weg, een voorzet kon zo worden ingekopt. We waren gewoon niet scherp."

Volgens Pasveer ontbrak het aan zekerheid bij Ajax. "De automatismen waren weg. Dan ga je zoeken naar andere dingen, maar dat is niet het spel wat we willen als Ajax", aldus de Oranje-international. "Dit zijn we natuurlijk niet gewend, met zo'n uitslag verliezen. We gingen met 1-3 de rust in. Dan probeer je de boel bij elkaar te houden. Simpeler spelen en vooral niet gaan verstoppen. Dit is nieuw voor ons, zeker na de Champions League-reeks van vorig jaar. Deze campagne begonnen we ook goed tegen Rangers. Zo'n uitglijder als dit had denk ik niemand verwacht."

De oorwassing zorgde bij vlagen voor een striemend fluitconcert vanaf de tribunes. "Dat is niet leuk, maar wij moeten zorgen dat we bij elkaar blijven", concludeert Pasveer. "Je hebt ook moeilijke tijden en daar zitten we nu even in. We moeten zorgen dat we hier zo snel mogelijk uitkomen. We moeten zorgen dat de automatismen die we hadden zo snel mogelijk terugkeren." Het 'Schreuder rot op' dat van de tribunes werd gescandeerd, is door Pasveer niet opgevangen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik met de wedstrijd bezig was. Tuurlijk hoor je weleens gefluit, maar zoals gezegd moeten we bij elkaar blijven en van deze pot leren. Hier zal morgen (woensdag, red.) stevig over gesproken worden."

'Er zal heel stevig gesproken moeten worden over deze wedstrijd' ??

Pasveer baalt na de nederlaag tegen Napoli ??#ZiggoSport #UCL #AJANAP pic.twitter.com/8qi6MJbDoD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Op de vraag wat Pasveer vond van het gefluit richting Schreuder, bleef hij een antwoord schuldig. "Ik heb daar niet veel van te vinden. Je bent supporter en wil graag zien dat je ploeg wint. Dat hebben we aan het begin van het seizoen goed gedaan. Nu is het minder. Het publiek stond een groot gedeelte van de wedstrijd achter ons om de boel op te zwepen, maar wij moeten zorgen dat we het omdraaien. De bal ligt bij ons." Volgens de goalie is er nog van alles mogelijk met het oog op overwintering in de Champions League. "Het verwachtingspatroon is hoog, zeker na vorig seizoen, maar er is van alles mogelijk."