‘Nieuwe plannen moeten spanningen tussen Barça en PSG naar kookpunt tillen’

Vrijdag, 30 september 2022 om 11:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:02

De eigenaren van Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investment, hebben interesse om Espanyol over te nemen. Volgens SPORT liggen er plannen om van de tweede club van Barcelona de grootste club van LaLiga te maken. De overname door de emir van Qatar zou in de komende maanden een reële mogelijkheid kunnen worden, wanneer de betrokken partijen de onderhandelingen willen starten.

Espanyol beleeft sportief gezien niet de beste jaren uit de clubgeschiedenis en zou mede daarom ten prooi zijn gevallen aan de steenrijke eigenaren van PSG. Nasser Al-Khelaïfi heeft onder meer als doel om Barcelona te schaden en een team op te bouwen dat de Spaanse grootmacht kan 'overschaduwen'. Sinds de Qatari de teugels bij PSG overnamen, hebben ze de Parijzenaren getransformeerd tot een grootmacht in het mondiale voetbal. PSG domineert de Franse competitie en doet een steeds serieuzere gooi naar de Champions Laegue-titel.

Eerder dit jaar waren er al speculaties dat de investeringsmaatschappij achter PSG Espanyol in juni wilde opkopen. Nu wordt gezegd dat de mogelijke aankoop in de komende maanden gestalte moet krijgen, daar beide partijen de intentie zouden hebben uitgesproken om met elkaar om de tafel te gaan. Espanyol is momenteel eigendom van het Chinese speelgoedbedrijf Rastar Group, dat sinds 2016 aan de touwtjes trekt. Intern klinken echter steeds meer geluiden dat de club slecht wordt bestuurd, waardoor Al-Khelaïfi zijn kans schoon ziet.

De Qatari zien dus naast het zakelijke belang ook een manier om de Barça-identiteit te schaden, zo klinkt het. De relatie tussen Paris Saint-Germain en Barcelona is al jaren gespannen. De transfer van Neymar van Camp Nou naar Frankrijk droeg niet bij aan de sfeer en ook Messi's overgang kon niet rekenen op sympathie vanuit Catalonië. Onlangs werd bekend dat Paris Saint-Germain Barcelona een straf wil opleggen. Al-Khelaïfi zet serieuze vraagtekens bij de uitgaven tijdens de afgelopen transferwindow.