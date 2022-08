Dávid Hancko onderweg naar Rotterdam om clubrecord te verbreken

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 09:57 • Wessel Antes • Laatste update: 10:04

Feyenoord gaat deze transferzomer opnieuw het clubrecord verbreken voor een inkomende transfer, zo meldt de Tsjechische journalist Ondrej Novacek van het medium iDNES via Twitter. De Rotterdammers gaan omgerekend ruim 8,1 miljoen euro neerleggen voor Dávid Hancko, die daarmee de duurste Feyenoorder ooit wordt. Dat bedrag kan vervolgens middels bonussen nog oplopen tot dik tien miljoen euro.

De Slowaakse journalist Jozef Kopco meldde vrijdagochtend al dat Hancko onderweg zou zijn naar Rotterdam om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden. De linksbenige aanvoerder van Sparta Praag ondergaat naar verluidt vrijdag al zijn medische keuring. In Rotterdam krijgt Hancko de taak om de naar AFC Bournemouth vertrokken Marcos Senesi te vervangen. De Argentijn leverde Feyenoord deze transferzomer een vaste transfersom van vijftien miljoen euro op.

Begin juli kwam 1908.nl al met het nieuws dat Feyenoord Hancko wilde binnenhalen. Nu lijkt Arne Slot zijn gewenste target definitief te kunnen verwelkomen. De 24-jarige Slowaak is een dynamische verdediger die zowel centraal achterin als op linksback uit de voeten kan. In de afgelopen jaren speelde hij 102 wedstrijden voor Sparta Praag, waarin hij twintig doelpunten maakte en elf assists gaf. In de Tsjechische hoofdstad heeft aanvoerder Hancko momenteel nog een contract tot medio 2024.

Feyenoord verbreekt bij het binnenhalen van Hancko opnieuw het transferrecord van een inkomende transfer. Voor Quinten Timber werd op 28 juli al 7,2 miljoen euro betaald, waardoor de jonge middenvelder Danko Lazovic en Senesi voorbijstreefde (beiden zeven miljoen euro) en het clubrecord een aantal weken op zijn naam had staan. Hancko lijkt daar nu al overheen te gaan. De totale uitgaven van Feyenoord deze transferzomer gaan met deze transfer over de grens van dertig miljoen euro heen.