Hancko krijgt ideale competitie aangewezen, mocht hij Feyenoord verlaten

Rinus Israël geniet van Dávid Hancko en hoopt dan ook dat de centrale verdediger nog enige tijd aan Feyenoord verbonden zal blijven. Mocht de Slowaakse mandekker de Rotterdammers toch verlaten, dan is de Premier League de beste keuze, zo oordeelt de Europacup I-winnaar van 1970.

"Hij is een complete verdediger geworden. Hij heeft een geweldig linkerbeen, waarmee hij de ballen achter de verdediging van de tegenstander neer kan leggen", is Israël lovend over Hancko in een interview met de NOS.

Israël maakt een vergelijking met zijn eigen loopbaan als speler. "Verdedigend is hij niet zo genadeloos als ik was, maar dat heeft hij ook niet nodig. Op een beschaafdere manier houdt hij zich geweldig staande."

"Daarnaast is hij aanvallend sterk. Hij komt vaak in de zestien van de tegenstander en is een goede kopper." Hancko tekende dit seizoen voor 6 doelpunten in 43 wedstrijden van Feyenoord in alle competities.

Hancko beschikt bij Feyenoord over een doorlopend contract tot de zomer van 2028. Dat contracten tegenwoordig niet veel meer zeggen, weet ook Israël. De voormalig verdediger geeft Hancko in dat kader advies, mocht hij Rotterdam deze zomer achter daadwerkelijk zich laten.

"Als hij gaat, zou ik voor een subtopper in Engeland kiezen. Daar wordt fysiek meer gevraagd en kan hij zich het best ontwikkelen. Als ik Feyenoord was, zou ik in ieder geval véél voor Hancko vragen. Wat mij betreft blijft hij nog even in Nederland", krijgt Hancko mee.

Miljoenenbod

Napoli heeft de eerste contacten gelegd om Dávid Hancko deze zomer op te pikken bij Feyenoord, zo schreefdonderdag. Volgens de roze sportkrant zetten de Rotterdammers in op een transfersom van 30 miljoen euro, terwijl de Italiaanse landskampioen denkt dat 20 miljoen euro genoeg is om de 26-jarige verdediger te strikken.

Voorzitter Aurelio de Laurentiis zou zelfs al bezig zijn met de voorbereidingen op dat openingsbod. Feyenoord nam de Slowaakse international in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag. Inmiddels is de veelzijdige linkspoot een veelvoud van dat bedrag waard.

