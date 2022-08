Slecht nieuws voor Depay: Barcelona kan fors verdienen op Aubameyang

Donderdag, 18 augustus 2022 om 13:48 • Guy Habets • Laatste update: 14:10

Barcelona heeft met plezier kennis genomen van het eerste bod van Chelsea op Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Gerard Romero, journalist bij het Catalaanse radiostation RAC1, hebben the Blues maar liefst 27 miljoen euro over voor de spits uit Gabon.

Dat is goed nieuws voor Barcelona, want zij hoopten een bedrag tussen de 25 en 28 miljoen te kunnen ontvangen voor de 33-jarige Aubameyang. Dat Chelsea nu met 27 miljoen op de proppen komt, zorgt dus voor blije gezichten in Camp Nou. Met dat bedrag kunnen de resterende financiële zorgen weggenomen worden en verzekert voorzitter Joan Laporta zich van een volledig ingeschreven selectie. Afgelopen weekend, in de met 0-0 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Rayo Vallecano, moest Barça het nog stellen zonder Jules Koundé.

Aubameyang staat op de transferlijst bij Barcelona omdat hij na de komst van Robert Lewandowski overbodig is geworden. De Gabonees, die in januari van dit jaar nog transfervrij de overstap naar Barcelona maakte en sindsdien elf keer scoorde in achttien competitiewedstrijden, hoeft niet meer op speeltijd te rekenen. Het zou wel kunnen dat het binnenhalen van 27 miljoen euro voor Aubameyang ervoor zorgt dat Memphis Depay toch niet weg mag bij Barcelona. Hij lijkt op weg naar Juventus, maar met extra financiële mogelijkheden en een spits die al vertrokken is kunnen los Azulgrana hem alsnog aan zijn contract houden.

Aubameyang moet bij Chelsea de spitsenvloek doorbreken die de mannen met rugnummer negen op Stamford Bridge de afgelopen jaren teisterde. Trainer Thomas Tuchel hoopt met de 33-jarige aanvaller een waardige opvolger voor Romelu Lukaku en Timo Werner te hebben gevonden. Dat tweetal vertrok naar respectievelijk Internazionale en RB Leipzig. In de eerste officiële duels van dit seizoen koos de Duitse manager voor Kai Havertz als valse spits, maar hij heeft liever een echte aanvalsleider in de gelederen.