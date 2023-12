Perez vernietigt Ajax-speler: ‘Heel blij met zichzelf, maar zit op de bank’

Vrijdag, 1 december 2023 om 07:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Kenneth Perez heeft met verbazing gekeken naar de doelpuntviering van Chuba Akpom. De Ajacied maakte donderdagavond tegen Olympique Marseille de 3-3 en trok vervolgens een gezicht waar de Deense analist van ESPN niet over te spreken was. "Hij is wel heel blij met zichzelf", aldus Perez.

Ajax kwam na een uur spelen met tien man te staan, maar wist in ondertalsituatie de rug te rechten door knap gelijk te komen. Op aangeven van Kristian Hlynsson kopte Akpom raak bij de tweede paal. Voldoende voor een punt was het niet, daar Pierre-Emerick Aubameyang in blessuretijd voor de 4-3 tekende.

"Dertien goals in twee duels", concludeert Jan Joost van Gangelen meteen na de wedstrijd. "Een onnodige nederlaag", haakt Kees Kwakman daar op in. "Ik moet zeggen dat Ajax het goed deed met tien man. Marseille daarentegen had er niet veel kaas van gegeten. Als je zag hoe PSV het uitspeelde met elf tegen tien..."

"Dit zijn natuurlijk twee krankzinnige teams", aldus Perez. "Als het ene team ten aanval trekt, kan het zomaar een kans worden. Er zat geen moment van rust in. Flilpperkast, heen en weer. Over het hele veld. De rode kaart was jammer, maar dat is voor ieder team jammer."

Vervolgens worden beelden van de 3-3 getoond. "Dat was echt een goede aanval", aldus Perez. "Goed van Gaaei ook, die goed doorkomt aan de rechterkant. Dan hoop je toch altijd op een normale voorzet, maar die kwam er niet. Gelukkig deed Hlynsson, die een betere traptechniek heeft, het wel."

Akpom, die even daarvoor in het veld was gebracht door John van 't Schip, zette zijn hoofd er tegenaan voor de 3-3. De manier van juichen stond Perez niet aan. "Die is heel blij met zichzelf."

Het gezicht dat Chuba Akpom trok na zijn treffer.

"Zes goals in november, minimaal drie meer dan iedere andere Ajacied", haalt Van Gangelen de cijfers van Opta er maar even bij. "En op de bank", countert Perez. "Dan moet het wel heel goed gaan, hè. Maarja, zijn concurrent (Brobbey, red.) was de beste man van Ajax vandaag."