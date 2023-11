Emegha geeft Ajax het juiste voorbeeld met goal tegen Olympique Marseille

Zaterdag, 25 november 2023 om 23:20 • Sam Vreeswijk

Olympique Marseille heeft zaterdagavond niet weten te winnen op bezoek bij RC Strasbourg. Het Ligue 1-duel eindigde in 1-1. Emanuel Emegha opende de score namens de thuisploeg, waarna Jonathan Clauss de eindstand op het bord zette. Daarmee kent Marseille een matige generale voor het Europa League-treffer met Ajax van aanstaande donderdag.

Bijzonderheden:

Marseille, waar Pierre-Emerick Aubameyang onder meer op de bank begon, kwam al in de zesde minuut op achterstand. Kevin Gameiro schoot hard op de handschoenen van doelman Pau López, waarna hij de bal opnieuw voor zijn voeten kreeg. Hij besloot breed te leggen op Emegha, die voor open doel binnen kon tikken. Het tweede Ligue 1-doelpunt van dit seizoen voor de Nederlander.

Na een klein half uur spelen zorgde Clauss voor de 1-1. Aan de rand van het strafschopgebied besloot hij de bal in één keer uit de lucht te nemen, en de bal viel via de binnenkant van de paal binnen. De rechtsback juichte niet na zijn goal tegen de club waar hij in de jeugd speelde.

Gescoord werd er in het restant van de wedstrijd niet meer, waardoor Marseille – dat al vier competitieduels op rij niet won – negende staat. Strasbourg moet het voorlopig doen met de twaalfde plek.