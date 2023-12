United kijkt jaloers naar Arsenal en wil rigoureuze koerswijziging implementeren

Manchester United wil het in de toekomst makkelijker maken om contracten van spelers te ontbinden, zo meldt Sky Sports woensdagmiddag. De club wil bij contractonderhandelingen met nieuwe spelers een clausule laten opnemen dat het ontbinden van het contract gemakkelijker maakt.

De reden achter dit besluit is de situatie van Jadon Sancho. Binnen de club vonden woensdagmiddag gesprekken plaats over de toekomst van de 23-jarige buitenspeler, die inmiddels al maandenlang uit de kleedkamer is verbannen door manager Erik ten Hag.

Het kunnen ontbinden van contracten is onderdeel van de nieuwe cultuur die Jim Ratcliffe, CEO van Ineos, wil implementeren. Hij gaat zeer binnenkort 25 procent van de aandelen in United kopen en vindt de clubcultuur belangrijk.

United gaat komende winter proberen om Sancho te slijten. Zijn voormalig werkgever Borussia Dortmund, Juventus en clubs uit Turkije toonden al interesse, maar zijn salaris van twintig miljoen euro per jaar vormt een obstakel.

Als het niet lukt om hem te verkopen, kan United overgaan tot het uitkopen van zijn contract. Arsenal heeft sinds enkele jaren het zichzelf mogelijk gemaakt om contracten van spelers gemakkelijker te ontbinden.

Dat legde de Londense club tot dusver geen windeieren. Pierre-Emerick Aubameyang had nog achttien maanden op zijn contract, toen Arsenal besloot het te ontbinden. Ook de verbintenissen van Nicolas Pépé en Mesut Özil werden op deze manier beëindigd.

Ratcliffe is onder de indruk van de cultuurwijziging bij rivaal Arsenal en is van plan om dezelfde maatregelen te implementeren. Volgens Ratcliffe kan het ontbinden van contracten van bepaalde spelers bijdragen aan een positieve verandering in de kleedkamer en de standaard binnen de club verhogen.

Daarnaast is de softwaremiljardair van plan om te stoppen met het uitdelen van onzinnige contractverlengingen. Ook moet United volgens hem stoppen met de automatische verlenging van twaalf maanden als daar geen reden voor is.



