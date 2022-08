Memphis bereikt persoonlijk akkoord over salaris: wachten is op Barça

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 08:33 • Wessel Antes

Alleen Barcelona kan Memphis Depay nog weerhouden van zijn transfer naar Juventus, zo meldt de Italiaanse transferexpert Matteo Moretto vrijdagavond. De 28-jarige aanvaller hoopt zijn handtekening snel te zetten onder een contract dat hem voor twee seizoenen in Turijn zal houden, maar is daarbij wel afhankelijk van de medewerking van Barça.

Eerder meldde Fabrizio Romano al dat Memphis hoopt dat Barcelona hem een transfervrije overstap naar Juventus gunt, maar de Catalanen mikken op een bedrag van twintig miljoen euro voor de sterspeler van Oranje. In Turijn zou Memphis zich met een jaarsalaris van zeven miljoen euro direct tussen de grootverdieners kunnen schalen. Memphis vindt dat Barça water bij de wijn moet doen, omdat hij vorige transferzomer al had kunnen kiezen voor clubs waar hij meer salaris kon opstrijken.

Vrijdag bracht The Guardian naar buiten dat Memphis ook zou kunnen kiezen voor een nieuwe kans in de Engelse Premier League. West Ham United zou de spits zien als een goede en multifunctionele optie voor de aanvallende gelederen. De Londenaren zagen Nikola Vlasic deze week vertrekken naar Torino. Memphis gaf eerder deze transferperiode echter aan dat hij Barcelona alleen wil verlaten voor een absolute topclub. Mocht Memphis alsnog bij Barcelona blijven, gaat hij zijn wedstrijden spelen met rugnummer 14, aangezien nummer 9 is overgenomen door Robert Lewandowski.

Juve kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waarna Manchester United hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro overnam van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman meegenomen naar Barcelona, waar hij tot dusver goed was voor dertien doelpunten en twee assists in 36 officiële wedstrijden.