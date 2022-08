‘Wat hoort er wel en niet op Voetbalzone?’ en andere redactionele keuzes

Maandag, 1 augustus 2022 om 16:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 16:21

Voetbalzone is sinds 2001 niet meer weg te denken uit het sportjournalistieke landschap. In ruim twintig jaar groeide het platform uit tot de best bezochte voetbalwebsite met maandelijks tussen de 4,5 en 6,5 miljoen unieke gebruikers en gemiddeld zo’n tweehonderdmiljoen pageviews. De achterban is trouw en, mede door deze nauwe betrokkenheid, regelmatig ook kritisch. Op 1 augustus begint voor de redactie het nieuwe voetbalseizoen en Justus Dingemanse, sinds dit voorjaar Head of Voetbalzone, vertelt in een open brief over de plannen en inhoudelijke keuzes.

“Allereerst enorm bedankt! Zonder jou bestaat Voetbalzone niet, want het succes is gebouwd op de grote gemeenschap voetballiefhebbers die dagelijks op de hoogte wil zijn van het belangrijkste voetbalnieuws en het meningencircus daaromheen. Veel gebruikers, onder wie ikzelf, lezen soms nog liever de reacties op de berichten, dan het nieuws zelf. Vandaar dat ‘Meepraten over Voetbal’ jarenlang bovenaan de website stond. Naast de onderlinge pennenstrijdjes, is Voetbalzone zelf ook regelmatig het lijdend voorwerp. Voor mij een belangrijke graadmeter van de publieke opinie, naast het contactformulier waarvan de reacties de laatste tijd rechtstreeks zijn doorgezet naar mijn inbox. Met name om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en te werken aan een beter product.

Achter de schermen is er namelijk veel veranderd. Voetbalzone is onderdeel geworden van Footballco, een netwerk van grote (online) voetbaluitgevers, waaronder het wereldwijde Goal.com met edities in achttien talen, het Duitse SPOX, het Italiaanse CalcioMercato, het Arabische Kooora, talentplatform NXGN, vrouwenvoetbalplatform INDIVISA en voetbalcultmedium MUNDIAL. Daarnaast is onze eigen (hoofd)redactie het afgelopen jaar vrijwel compleet vernieuwd en zul je misschien gemerkt hebben dat deze transitie helaas af en toe gepaard ging met een misser, soms zelfs voor open doel. Inmiddels is het team compleet en hebben we een nieuwe, transparante visie voor de toekomst die we graag delen met jou als gebruiker.

Deze koers laat zich het best vatten in ‘Alles rond voetbal’. Door de grote hoeveelheid gebruikers lopen de voorkeuren enorm uiteen en proberen we een zo breed mogelijk aanbod te creëren van aan voetbal gerelateerde zaken. De redactie monitort daarbij de hele dag het succes van onze artikelen en berichten, en weet daardoor als geen ander wat de VZ-bezoeker graag leest. De conclusies hiervan zijn soms verrassend. Ook voor ons. Zo is het best scorende artikel op Voetbalzone ooit een bericht over Yolanthe en haar nieuwe vlam met de reactie van Wesley Sneijder daarop: de pagina werd 1.364.466 keer bezocht. Over smaak valt niet twisten zullen we maar zeggen.

Tegelijkertijd stuit dit type berichten ook op veel weerstand. Want hoewel de cijfers voor zich spreken, gruwelt een deel van de gebruikers juist van deze berichtgeving. Als makers lezen we soms zelfs opmerkingen als: ‘Dit hoort niet op Voetbalzone!’ wat aangeeft hoe hoog de betrokkenheid is. En ook binnen ons team is er altijd discussie gaande over wat wel en niet binnen het aanbod past. Ons korte antwoord daarop: alles wat ons publiek graag wil lezen, ethisch verantwoord is én (indirect) verband houdt met voetbal. Dat vertaalt zich in een keuzemenu met voor elk wat wils. De mogelijkheid specifieke, herkenbare content links te laten liggen, speelt daarin een centrale rol.

Ook over wat de meest gebruiksvriendelijke werkwijze is, wordt vaak gesproken. Schrijven we bij een aanvullend nieuwsfeit bijvoorbeeld een compleet nieuw artikel of voorzien we het bericht van een update waardoor de comments minder actueel zijn? Na suggesties uit de gemeenschap gebruiken we vanaf nu alleen nog updates als dit geen invloed heeft op de reacties van gebruikers. Verder zijn uitnodigende koppen die de bezoekers nieuwsgierig maken sinds de start een kenmerk van onze berichtgeving. Hiervoor bestaan inmiddels wel heldere richtlijnen waardoor duidelijk blijft waar het artikel over gaat en jij als lezer weet wat je kan verwachten na het klikken op een headline.

Voetbalzone blijft immers een gratis, maar commercieel product dat afhankelijk is van groot bereik. Het belangrijkste deel van het aanbod zal blijven bestaan uit herverpakt (inter)nationaal nieuws, waardoor een vrij compleet overzicht ontstaat van al het relevante voetbalnieuws van dat moment. We baseren wij ons veelvuldig op andere media als bron, die we daarbij direct in de eerste alinea vermelden. Daarnaast bedrijft Voetbalzone ook zelf journalistiek met dagelijkse eigen content wat een steeds groter deel van ons pakket vormt. Daarbinnen is er oog voor meer dan alleen scorende content en ruimte voor specifieke doelgroepen en niches: achtergrondverhalen, interviews, reportages, wedstrijdbezoek, podcasts, video’s en onze programma’s Kopstukken, Meepraten, In the Zone en Vloggertje bijvoorbeeld. Ook het partnerschap met UEFA Futsal EURO 2022 en de verbintenis met de Keuken Kampioen Divisie passen daar uitstekend bij.

Omdat het steeds lastiger wordt de hoofdrolspelers uit de voetballerij zelf te spreken, is de (digitale) omgeving van topsporters een grotere rol gaan spelen. Gesprekken met mensen rond de voetballer, zoals familie, vrienden, partners en journalisten zijn regelmatig een bron en ook de sociale kanalen van spelers zelf zijn belangrijk geworden. Daardoor hebben het privéleven en de entertainment-kant van de sport meer aandacht gekregen. Omdat sommige gebruikers hier weinig interesse is hebben, maken we deze content duidelijk identificeerbaar met behulp van de kop en het icoontje op de frontpage. Zo worden alle boulevard-berichten inmiddels voorzien van een helder ‘Goals & Gossip’-label en staat er een disclaimer bij precaire content. Daarnaast staan de reacties onder dit soort artikelen vaak uit omdat ze weinig aanleiding geven tot discussie en regelmatig een vergaarbak worden voor klachten van gebruikers waarvoor het artikel eigenlijk sowieso niet bedoeld was.

Het monitoren en begeleiden van de reacties gebeurt sinds jaar en dag door een groep actieve gebruikers die onafhankelijk van de redactie opereert. Deze (hoofd)moderators hanteren een objectieve set regels om de digitale omgeving leefbaar te houden. Dit is een tijdrovende bezigheid waarbij er soms sprake is van verwijten en oplopende emoties. Veel online media hebben daarom de mogelijkheid om te reageren door de jaren heen laten verdwijnen. Omdat Voetbalzone draait om jou als gebruiker, kiezen wij ervoor om deze optie – zo goed en kwaad als het gaat – in stand te houden. Off-topic discussies worden daarbij vaak verwijderd, ook al liggen klachten over censuur en clubvoorkeur op de loer. Tegelijkertijd is er via berichten en het contactformulier ruimte voor (opbouwende) feedback en wordt hier tegenwoordig vrijwel altijd persoonlijk op geantwoord.

Verder zijn we gestart met de lezersrubriek Tribunegeluiden om ruimte te bieden aan stukken van enthousiaste gebruikers. Vroeger had Voetbalzone vele Club Experts en andere liefhebbers die met interessante verhalen kwamen over hun kennisgebied. Ook experimenteren we met nieuw aanbod. Zo besloten we in aanloop naar WEURO 2017 af en toe wat over de Oranje Leeuwinnen te plaatsen, wat een substantieel deel van het publiek waardeerde en daardoor deel van ons aanbod is gebleven. Aandacht voor de eDivisie viel op zijn beurt minder in de smaak en is daardoor bijna volledig van het platform verdwenen. Hierdoor vormt Voetbalzone automatisch een organische weergave van de wens van het publiek en is dat proces behoorlijk democratisch. De claim dat Ajax bij ons veruit de meeste aandacht krijgt, is door hun enorme supportersschare dan ook gerechtvaardigd en waar. Gelijktijdig proberen we ook de clubs waarvoor minder belangstelling is goed in beeld te brengen.

Om het complete aanbod mogelijk te maken, zijn advertentie-inkomsten noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Hoewel banners, advertorials en reclamefilmpjes als vervelend kunnen worden ervaren, ontleent Voetbalzone zijn bestaansrecht hieraan. Een groot pluspunt van dit (kleine) ongemak is dat het aanbod hierdoor gratis blijft voor jou als bezoeker. Inmiddels wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuwe website om de gebruikerservaring verder te verbeteren. De verwachting is dat dit na het WK langzamerhand zichtbaar zal gaan worden op de website.

Tot zover dit kleine inkijkje in onze overwegingen en plannen. Heb je zelf ideeën over hoe Voetbalzone beter kan worden of wil je jouw visie op ons beleid delen? Hieronder kun je eindelijk eens on topic reageren en wij zullen de reacties met interesse volgen. Daarnaast kun je altijd via het contactformulier of de colofon rechtstreeks bij ons aankloppen. Nogmaals dank voor je bezoek en namens het hele team een mooi voetbalseizoen gewenst!”