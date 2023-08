Ruud Gullit geniet: ‘Die paniek in de ogen van Ajacieden is heerlijk’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

Ruud Gullit kan wel genieten van de onrust rondom Ajax en de ontevreden fans, de laatste tijd. Dat vertelt hij donderdag tijdens het Life After Football Gentlemen's Dinner 2023 aan Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse. De geboren Amsterdammer, die zelf nooit speelde voor Ajax, heeft veel vrienden die fan zijn van de 36-voudig landskampioen.

"Ik woon in Amsterdam. Al mijn vrienden zijn Ajacieden, en die zijn in paniek", reageert Gullit op een vraag over de situatie bij Ajax. "Ik zeg: 'Ooh, jullie waren toch de beste? Nu weet je hoe dat voelt!' Het is wel eens leuk om iedereen weer met beide benen op de grond te zien. En natuurlijk hebben we ook een goed Ajax nodig, maar geef het nog even een kans. Maar ze hebben meteen al een oordeel, alles is niks wat ze gekocht hebben. Geef het een kans! Maar die paniek in hun ogen is wel heerlijk."

Gullit ziet een flinke verandering in het gedrag van veel Ajacieden. "Hiervoor keken ze niet eens naar een ander. Nu kijken ze constant naar spelers en zeggen ze dat ze spelers zien die bij hen hadden moeten spelen. Het is een heel gekke situatie, maar ja, je zit nu in een realiteit waar Feyenoord en PSV ook een hele tijd in hebben gezeten, maar toen kon het je niks schelen."

Op de vraag of Gullit weet hoe het komt dat het in het laatste jaar wat minder gaat met Ajax, antwoordt hij: "Op een gegeven moment is er altijd verandering. Ik weet nog dat we bij AC Milan jarenlang heel veel succes hebben gehad, en nu heeft het wel twaalf of veertien jaar geduurd voordat Milan weer een keer kampioen werd. Dat heb je ook bij Manchester United nu. Dat is een golvende beweging, en de tegenstanders zitten niet stil. Die doen weer heel andere dingen, en proberen op een andere manier succes te krijgen. En dat hoort ook wel bij het leven", besluit Gullit, die denkt dat het uiteindelijk wel weer goedkomt met Ajax.