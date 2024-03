Opmerkelijke bekentenis: ‘Ajax wilde me terughalen, maar ik heb bedankt’

Jos Hooiveld en Yassin Ayoub nemen het tegen elkaar op in VersuZ Showdown. Tijdens deze voetbalquiz blikken beide voetballers terug op hun carrière tot dusver met vragen over oud-teamgenoten, tegenstanders en voetbalvrouwen. Met de letters die ze daarmee verzamelen, proberen ze één medespeler te vinden en het spel te winnen. Ook passeren een aantal opmerkelijke anekdotes uit hun loopbaan de revue.

De eerste vraag van de quiz gaat over de tegenstander. Zo moet Yassin raden welke uitspraak over Jos niet waar is: Zong hij ooit naakt op tafel ‘In de stad Amsterdam’, wilde Valencia hem aantrekken als centrumspits, is Werner Gregoritsch zijn favoriete coach aller tijden of gaf hij Joël Drommel ooit een Marokkaans paspoort verkleed als Sinterklaas?

Andersom moet Jos raden welke uitspraak over Yassin niet klopt: werd hij ooit weggestuurd na een incident in de kleedkamer van Ajax, verloor hij met FIFA van Nathan Rutjes, won hij met Oranje Onder 17 het EK of kwam hij slechts tot drie minuten speeltijd bij Marokko? Naderhand vertelt Ayoub in elk geval dat Ajax hem na zijn vertrek toch weer terugwilde, maar dat de voormalig speler van FC Utrecht en Feyenoord daar geen trek meer in had.

