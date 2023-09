‘Feyenoord heeft met afstand de meest waardevolle selectie van Nederland’

Feyenoord kende een valse start in de Eredivisie met remises tegen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. Verslaggever Justus Dingemanse was aanwezig op het jaarlijkse Gentlemen’s Dinner van Life After Football en sprak onder meer met Jack van Gelder en Regi Blinker. Het tweetal maakt zich weinig zorgen om de Stadionclub en heeft hoge verwachtingen van een nieuw seizoen onder trainer Arne Slot.

Feyenoord stuit in de groepsfase van de Champions League op Atlético Madrid, Lazio Roma en Celtic. Jack van Gelder verwacht dat de Rotterdammers ondanks de mindere seizoenstart zeker hoge kunnen gooien in deze poule. “Ze hebben gewoon een goed elftal, natuurlijk hebben ze nu wat punten laten liggen in de Eredivisie. In het begin kan het weleens niet zo gaan als je hoopt. Het grote probleem is als je heel veel succes hebt gehad, dan moeten degenen die dat hebben gerealiseerd een stapje extra doen.”

“Ik herinner me dat Feyenoord ooit een keer de Europacup 1 won en er vervolgens in de eerste ronde van de Europa Cup tegen UT Arad uitvloog met hetzelfde elftal, dus het zegt helemaal geen moer”, vervolgt Van Gelder. “Juist die extra stap is soms weleens moeilijk. Het is het bekende verhaal: als de waterdragers vedettes denken te zijn, dan gaat het mis. Zo ver is het nog niet bij Feyenoord, maar daar moet je altijd voor oppassen.”

Blinker, die zelf in het verleden 283 duels voor Feyenoord speelde, verwacht dat de Rotterdammers dit seizoen hoge ogen gaan gooien in de Eredivisie. “Ze hebben een goede en brede selectie. De aankopen zijn heel gericht gedaan. Ik heb vertrouwen in de scoutingsafdeling, want ik heb gezien wie ze vorig seizoen al hebben gehaald. Dat waren spelers die passen in het spel dat Slot wil spelen. Dat hebben ze nu doorgetrokken, er is wat geld, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze goed gaan presteren.”

Het gerenommeerde Transfermarkt dicht de selectie van Feyenoord dit seizoen de meeste waarde toe. De actuele waarde van de Rotterdammers wordt geschat op 204,73 miljoen euro. Die van PSV op 186,83 miljoen. De selectie van Ajax completeert de top drie met een actuele waarde van 186,30 miljoen euro.