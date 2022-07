Salarissen van WK-bondscoaches lekken uit: Van Gaal staat op plek vijf

Vrijdag, 22 juli 2022 om 11:34

Louis van Gaal is de op vier na best betaalde bondscoach op het komende WK in Qatar. Dat heeft Finance Football berekend. De keuzeheer van het Nederlands elftal zou zo'n 2,9 miljoen euro per jaar opstrijken en moet daarmee alleen de trainers van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Brazilië voor laten gaan.

Finance Football heeft op basis van eigen onderzoek conclusies getrokken over de salarissen van alle bondscoaches die komende winter actief zullen zijn op het WK in Qatar. Over Van Gaal wordt geschreven dat hij op jaarbasis 2,9 miljoen euro zou verdienen, terwijl De Telegraaf aan het begin van de ambtsperiode van Van Gaal nog repte van een basisbedrag van 1,2 miljoen euro per jaar. Het is ook niet duidelijk of Finance Football uitgaat van bruto- of nettobedragen en of eventuele bonussen worden meegenomen.

Van Gaal is volgens de cijfers van Finance Football in ieder geval de op vier na best betaalde bondscoach op het komende WK. Hansi Flick, de keuzeheer van de Duitsers, krijgt op jaarbasis het meeste betaald: zo'n 6,5 miljoen euro. Gareth Southgate krijgt 5,8 miljoen euro per jaar op de rekening bijgeschreven, Didier Deschamps toucheert 3,8 miljoen euro per twaalf maanden en de Braziliaanse bondscoach Tite verdient 3,6 miljoen euro per jaar. Van Gaal staat samen met Gerardo Martino, de coach van Mexico, op plaats vijf.

Verder valt op dat de bondscoaches uit Afrika veruit de minst betaalde trainers zijn op het komende WK. Zo krijgt Jalel Kadri per jaar zo'n 120.000 euro overgemaakt en daarmee is hij de minst betaalde trainer. Ook Rigobert Song van Kameroen en de Senegalese bondscoach Aliou Cissé staan bij de onderste drie. Rob Page is de minst betaalde coach uit Europa: hij strijkt op jaarbasis net geen vier ton op.