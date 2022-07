Ajax krijgt mogelijke kans om miljoenen binnen te halen voor Perr Schuurs

Vrijdag, 22 juli 2022 om 00:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Perr Schuurs staat in de serieuze belangstelling van Fiorentina, zo meldt de gerenommeerde transferexpert Gianluca Di Marzio. La Viola beschouwt de 22-jarige verdediger van Ajax als mogelijke vervanger van Nikola Milenkovic, die op het punt staat om verkocht te worden aan Internazionale. "Fiorentina is bezig met het evalueren van opvolgers en Schuurs is een van de spelers die de technische leiding interessant vindt", weet Di Marzio.

Inter zoekt deze zomer naar een nieuwe centrumverdediger en richt zijn pijlen na het mislopen van Bremer volledig op Milenkovic. Eerstgenoemde maakte deze week de gevoelige overstap van Torino naar stadsgenoot Juventus, dat liefst veertig miljoen euro neertelde. Milenkovic moet volgens Italiaanse media rond de vijftien miljoen euro opbrengen. De 24-jarige Serviër ligt nog slechts één seizoen vast bij Fiorentina, dat daardoor min of meer gedwongen is om over te gaan tot verkoop.

De nummer zeven van het afgelopen seizoen in de Serie A heeft door de verkoop van Dusan Vlahovic, die in januari voor meer dan tachtig miljoen euro naar Juventus vertrok, voldoende middelen om bij Ajax aan te kloppen. De Amsterdammers staan in principe op het standpunt 'totaal niet' te willen meewerken aan het vertrek van Schuurs, zo gaf de verdediger dinsdag zelf aan na de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (2-3 winst).

Schuurs dreigt net als afgelopen seizoen op de bank terecht te komen achter Jurriën Timber en heeft daar totaal geen trek in. "Ik heb met de trainer gesproken en het is niet voor niets dat Ajax me totaal niet wil laten gaan", aldus Schuurs na afloop tegenover Ziggo Sport. "Ik heb vaak genoeg aangegeven dat ik iedere week wil én moet spelen op deze leeftijd. We zullen in de aankomende weken bekijken en gesprekken voeren over wat het beste is voor mij en wat Ajax wil." De Amsterdammers maakten op 1 januari 2018 zo'n twee miljoen euro over aan Fortuna Sittard voor Schuurs, die sindsdien negentig keer uitkwam voor de club.