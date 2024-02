Gijp komt op voor vertrokken Ajax-verdediger: ‘Vier klassen beter dan Sutalo’

Ajax heeft Perr Schuurs te snel afgeschreven, zo concludeert René van der Gijp vrijdagavond in Vandaag Inside. De 24-jarige verdediger vertrok in de zomer van 2022 voor 9,4 miljoen euro naar Torino, maar had volgens de analist in de Johan Cruijff ArenA momenteel van grote waarde kunnen zijn.

Na een gesprek over de uitgefloten Kenneth Taylor komt Schuurs plotseling ter sprake. “Weet je wat ik nooit begrepen heb bij Ajax? Dat vond ik altijd een goede speler, die van Fortuna Sittard. Die voorstopper”, doelt Gijp op Schuurs, die zijn jeugdopleiding genoot bij de Limburgse club.

“Als die jongen één foutje maakte, werd dat altijd direct gezegd”, herinnert Van der Gijp zich. “Weet je hoeveel fouten die Sutalo al gemaakt heeft? Die heeft al 84 fouten gemaakt! Die fouten heeft onze Perr Schuurs niet gemaakt, hè? Perr Schuurs was vier klassen beter dan Sutalo.”

Wanneer presentator Wilfred Genee opmerkt dat men in Italië enthousiast is over Schuurs, nuanceert Johan Derksen die uitspraak direct. “Daar zijn ze ook enthousiast over die (Sam, red.) Beukema. Als je één beperkte voetballer moet opnoemen, is dat Beukema! Als hij de bal heeft, dan struikelt hij direct.”

Van der Gijp vindt het jammer dat Schuurs bij Ajax ten onder ging aan de kritiek. “Ik vond altijd al dat men in Nederland overdreven negatief was over Schuurs. Dat was eigenlijk niet op zijn plaats.”

Schuurs stond tussen 2018 en 2022 onder contract bij Ajax, dat destijds 2 miljoen euro overmaakte naar Fortuna Sittard voor zijn diensten. In Amsterdam speelde de rechtspoot 95 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. Met Ajax won Schuurs alle Nederlandse prijzen.

Bij Torino is Schuurs al sinds dag één een belangrijke speler in Stadio Olimpico Grande Torino, waar hij nog tot medio 2026 vastligt, met de optie voor nog een seizoen. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels gestegen naar liefst 25 miljoen euro. Schuurs speelde tot dusver 43 officiële wedstrijden namens Torino. Daarin wist de centrumverdediger twee keer te scoren en hetzelfde aantal assists af te leveren.

