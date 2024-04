‘Sam Beukema mag na goed seizoen dromen van overstap naar Europese topclub’

Internazionale ziet in Sam Beukema (25) de ideale opvolger van Francesco Acerbi (36), zo schrijft het Italiaanse Corriere dello Sport donderdag. De centrumverdediger uit Deventer is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bologna in de Serie A. Beukema ligt in Stadio Renato Dall'Ara nog tot medio 2027 vast, maar maakt mogelijk snel een vervolgstap naar de Italiaanse top.

Bologna nam Beukema afgelopen zomer voor 9 miljoen euro over van AZ. Met de Nederlandse mandekker centraal achterin staat het elftal van trainer Thiago Motta op een stevige vierde plek in de Serie A, die recht geeft op Champions League-voetbal.

Beukema speelde al 28 officiële wedstrijden in het shirt van Bologna. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot inmiddels 15 miljoen euro waard. Corriere dello Sport weet dat Inter de verdediger op de korrel heeft. Beukema wordt gezien als de perfecte vervanger van Acerbi, die nog tot medio 2025 vastligt in Milaan. Ook het contract van Stefan de Vrij loopt in die zomer af.

Internazionale wil Beukema echter komende zomer al halen, zodat hij er direct kan staan indien Acerbi en De Vrij vertrekken. Ook zou Beukema’s prijskaartje momenteel nog minder hoog zijn dan die van centrale verdedigers als Perr Schuurs (24) en Riccardo Calafiori (21). Internazionale wil dus toeslaan nu Beukema nog relatief goedkoop is.

In november vorig jaar sprakuitgebreid met de openhartige Beukema. De verdediger vertelde onder meer te dromen van het Nederlands elftal. “Ik weet zelf ook heel goed dat de concurrentie bij Oranje hevig is, dus wellicht is dat iets voor de langere termijn. Zolang ik wekelijks blijf presteren in de Serie A is niets onmogelijk. Wie weet heb ik nog een vervolgstap nodig om dat niveau te halen, maar je weet het nooit.”

Mogelijk volgt die vervolgstap voor Beukema al heel snel door de interesse van Internazionale. I Nerazzurri staan momenteel stijf bovenaan in de Serie A met 79 punten uit 30 wedstrijden. Naaste achtervolger AC Milan heeft slechts 65 punten verzameld. Juventus staat derde met 59 punten, terwijl nummer vier Bologna met 57 punten een goede voorsprong heeft opgebouwd op AS Roma (52 punten).

Beukema’s absolute droomclub speelt echter niet in Italië. “Het zou geweldig zijn als ik ooit nog bij West Ham mag spelen, al is de hele Premier League voor mij het ultieme. Ik hoop dat ik dat ooit nog mag meemaken.”

